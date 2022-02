Defensivzweikämpfe? Rose: "Da müssen wir - verdammt noch mal - klarer werden"

Borussia Dortmund muss ohne Topstürmer Erling Haaland und Defensivallrounder Emre Can ins Spitzenspiel gegen Leverkusen gehen, auch Abwehrchef Mats Hummels droht auszufallen. BVB-Trainer Marco Rose will trotzdem gewinnen - und setzte deshalb intensives Zweikampftraining an.

Für Marco Rose dürften sich die Zustände in den vergangenen beiden Wochen beinahe paradiesisch angefühlt haben: Zwei volle Trainingswochen ohne Störungen - das gab's für den Trainer noch nicht oft, seitdem er im vergangenen Sommer bei Borussia Dortmund angeheuert hat.

Eine Einschränkung allerdings gab es dann doch: Die Zwangspausen von Emre Can, Mats Hummels und Erling Haaland trübten das ansonsten schöne Bild. Zumal zwei von ihnen - Can und Haaland - am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topspiel gegen Leverkusen ausfallen, und auch bei Hummels ein Startelfeinsatz äußert unwahrscheinlich ist. Das Ziel im Duell gegen den direkten Tabellennachbarn bleibt davon unberührt: "Wir wollen unsere Punkteausbeute verbessern und an der Tabellenkonstellation arbeiten, eine gute Leistung gegen eine gute Mannschaft bringen", sagte Rose, der ein "Spitzenspiel" erwartet, "das wir natürlich gewinnen wollen".

"Wir hatten einen roten Faden in Trainingswochen"

Den "Schlachtplan" dazu hat der BVB-Trainer mit seinem Team in den vergangenen beiden Trainingswochen erarbeitet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Zweikampfführung, die im bisherigen Saisonverlauf schon häufiger Anlass zur Kritik gab. "Zweikämpfe suchen, in sie reingehen, sie dann auch gewinnbringend führen - das ist ein Thema gewesen", sagte Rose. Bislang sei dazu zu selten Gelegenheit gewesen, aus Zeit- und Belastungsgründen. Und das habe man dem Spiel der Schwarz-Gelben auch angemerkt. "Deshalb war das ein Punkt, an dem wir arbeiten mussten. Wir hatten einen roten Faden in beiden Trainingswochen. Es wäre schön und wichtig, wenn wir das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen könnten."

Rose nahm dabei auch Bezug auf die jüngste Äußerung von Mittelfeldspieler Julian Brandt, niemand würde die Gegentore absichtlich verschulden. Das sei fraglos richtig, sagte der 45-Jährige, ließ das aber nicht als Entschuldigung gelten. "Es ändern zu wollen, wäre noch richtiger und wichtiger."

Es müsse in die Köpfe seiner Spieler, "dass wir unser eigenes Tor - verdammt noch mal - härter, konsequenter und mit noch mehr Aufwand verteidigen müssen", griff Rose zu drastischen Worten, die er wenig später noch einmal wiederholte. "Wir haben viele Spieler, deren Königsdisziplin nicht die defensiven Zweikämpfe sind", sagte er, "aber es gehört trotzdem dazu, um große, ambitionierte Ziele zu erreichen. Da müssen wir - verdammt noch mal - besser und klarer werden."

Ein Sieg für uns setzt nicht so viele Duftmarken wie eine Niederlage. Marco Rose

Vor allem auch aus Eigeninteresse, wie der Fußballlehrer schmunzelnd ergänzte, als er gefragt wurde, ob ein Sieg über Leverkusen eine Duftmarke setzen würde. "Wenn wir Spiele verlieren, dann ist das ein Problem. Und wir wollen keine Probleme haben", sagte Rose und schob dann mit Blick auf das naturgemäß eher unruhige Dortmunder Umfeld hinterher: "Ein Sieg für uns setzt nicht so viele Duftmarken wie eine Niederlage. Das duftet dann mehr. Es stinkt." Und wer will das schon riechen …