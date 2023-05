Defensivspezialist Fechner verlängert in Wiesbaden

Vor dem spannenden Aufstiegsfinale am kommenden Samstag treibt der SV Wehen Wiesbaden die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Mit Gino Fechner verlängert ein variabel einsetzbarer Defensivspieler bei den Hessen.

Gino Fechner bleibt dem SV Wehen Wiesbaden auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Der 25-jährige Defensivspieler verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2025, wie die Hessen am Mittwoch vermeldeten.

Fechner, der vor allem im defensiven Mittelfeld, aber auch innen oder rechts in der Abwehrkette eingesetzt werden kann, wurde in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet und wechselte 2015 zur zweiten Mannschaft von RB Leipzig. Dort blieb ihm jedoch der Sprung zu den Profis verwehrt, sodass es ihn 2017 für drei Spielzeiten zum 1. FC Kaiserslautern zog. Nach einem einjährigen Intermezzo beim KFC Uerdingen wechselte er - auch bedingt durch den insolvenzbedingten Abstieg des KFC - schließlich zu Wehen Wiesbaden.

In der aktuellen Saison bestritt der ehemalige Junioren-Nationalspieler für die Hessen 28 Spiele in der 3. Liga und sammelte dabei drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists). Am letzten Spieltag könnte Fechner mit dem SVWW, der derzeit auf dem Relegationsplatz steht, die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machen.

"Leidenschaftliche Einstellung eine Bereicherung für das Team"

"Gino verfügt über sehr viel Energie und Kampfgeist, dabei hat er auf verschiedenen Positionen überzeugt. Seine leidenschaftliche Einstellung ist eine absolute Bereicherung für unser Team. Er gibt alles für den Mannschaftserfolg und zeigt täglich die Motivation, sich zu verbessern", freut sich Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie über die Verlängerung seines Defensivspezialisten.

Auch Fechner zeigt sich glücklich über sein neues Arbeitspapier. Er fühle sich "super wohl" im Verein und der Region und wolle mit Wiesbaden den bisher erfolgreichen Weg weitergehen. "Jetzt gilt es, alle Kräfte für den kommenden Samstag zu bündeln, damit wir unser großes Ziel erreichen", so der 25-Jährige.