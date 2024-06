Defensive Verstärkung aus Frankfurt: Gebuhr wechselt nach Rostock

Hansa Rostock arbeitet weiter an seinem Kader für die Drittliga-Saison. Von Eintracht Frankfurt kommt Verteidiger Dario Gebuhr zur Kogge.

Sein Bundesliga-Debüt ist bereits etwas länger her und blieb den meisten Fans der SGE sicherlich nicht wirklich positiv in Erinnerung. Es lief die 71. Spielminute am 29. Spieltag der Saison 2022/23, als 81.365 Zuschauer im Signal-Iduna-Park sahen, wie der damals 39-jährige Makoto Hasebe vom damals 19-jährigen Dario Gebuhr ersetzt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:0 für den BVB, das Spiel war also schon entschieden. Immerhin: In der Schlussphase kassierte die SGE keinen Treffer mehr. Es war der erste und gleichzeitig vorerst letzte Auftritt des mittlerweile 21-Jährigen für die erste Mannschaft der Hessen.

"Hat sich trotz anderer Angebote für uns entschieden"

Denn in der vergangenen Spielzeit kam kein weiterer Einsatz hinzu, stattdessen spielte Gebuhr in der zweiten Mannschaft der SGE und kam dort auf 29 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Da die Perspektive bei den Hessen nicht gegeben war, wechselte der in Wiesbaden geborene Abwehrspieler nun zu Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock.

"Der Junge besitzt viel Potenzial, hat schon bei den Profis von Eintracht Frankfurt mittrainiert und durfte gegen den BVB erstmals Bundesligaluft schnuppern. Er war sofort Feuer und Flamme für Hansa und wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat", so Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei der Kogge, auf der Website des Vereins.

Ich sehe es als große Chance an, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Dario Gebuhr

Der Spieler selbst, der in Rostock künftig die Nummer 24 tragen wird, freut sich auf die neue Aufgabe in der 3. Liga: "Die professionellen Strukturen, die hier geboten werden, sind genau so, wie ich es mir als junger Spieler vorgestellt habe. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und ich sehe es als große Chance an, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen", so Gebuhr.