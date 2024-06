Defensive komplett: Ice Tigers verpflichten Haiskanen

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihre letzte Planstelle in der Defensive geschlossen. Aus der American Hockey League (AHL) kommt Cody Haiskanen und erhält einen Einjahresvertrag.

Cody Haiskanen (Archivbild aus dem Jahr 2021) besetzt die letzte offene Stelle in Nürnbergs Defensive. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihre Defensive für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga komplettiert. Der US-amerikanische Verteidiger Cody Haiskanen, der zuletzt für die Texas Stars in der American Hockey League auf dem Eis stand, wurde von den Franken mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

Starker Start in Idaho

Der 1,93 Meter große und 90 Kilogramm schwere Rechtsschütze startete seine Profi-Karriere nach seinem College-Abschluss an der Cornell University zur Saison 2022/23 und spielte zunächst für die Idaho Steelheads in der ECHL. Mit Erfolg: In seinen 80 Partien für Idaho verbuchte er sechs Tore und 25 Assists und wurde mit der ligaweit besten Plus-Minus-Bilanz von +53 als "Performer of the Year" ausgezeichnet.

Auch zu Beginn der zurückliegenden Spielzeit kam Haiskanen in 28 weiteren Spielen für Idaho zum Einsatz (zwei Tore, elf Assists), ehe er anschließend an drei Teams in der AHL verliehen wurde: Zuerst brachte er es bei den Ontario Reign in 18 Spielen auf ein Tor und zwei Assists, blieb danach für die San Jose Barracuda in vier Spielen ohne Punkt, ehe er bei seiner letzten Station für die Texas Stars zwei Tore und zwei Assists in acht Partien sammelte.

Ustorf: "Wird uns Stabilität geben"

Stefan Ustorf ist von den Qualitäten des 27-jährigen Neuzugangs überzeugt: "Cody Haiskanen ist ein großer, rechtsschießender Verteidiger mit seinen größten Stärken in der Defensive und im eigenen Drittel", kommentierte der Ice-Tigers-Sportdirektor am Sonntag die Verpflichtung auf der vereinseigenen Website. "Er wird uns besonders in Unterzahl mit seiner Größe und Reichweite weiterhelfen und Stabilität geben."