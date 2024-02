"Defensivallrounder" Ikene bleibt beim Club

Sofiane Ikene verlängert seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Der 18-jährige Luxemburger wechselte in der Winterpause 2023 an den Valznerweiher, kam bislang auf vier Spiele für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern und auf zehn Partien in der U19-Bundesliga. In der kommenden Spielzeit rückt Ikene nun fest in die U 23 auf: "Sofiane hat in seiner bisherigen Zeit beim 1. FC Nürnberg bewiesen, dass er das Potential hat. Mit ihm haben wir in der kommenden Saison einen starken Defensivallrounder in unseren Reihen", sagt NLZ-Leiter Michael Wiesinger.