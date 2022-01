Defensiv-Verstärkung für Köln: Chabot kommt auf Leihbasis

Nach mehreren Abgängen im Defensivbereich hat der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Julian Chabot verstärkt.

Der ehemalige U-21-Nationalspieler Julian Jeffrey 'Jeff' Chabot kommt von Sampdoria Genua und wird von den Geißböcken für eineinhalb Jahre bis Juni 2023 ausgeliehen. Die Leihgebühr für den in Hanau geborenen Chabot soll sich auf 300.000 Euro belaufen. Zudem berichten italienische Medien über eine vom FC ausgehandelte Kaufoption über rund 2,7 Millionen Euro.

Chabot erfüllt sich seinen Traum von der Bundesliga

"Jeder Junge, der wie ich in Deutschland groß geworden ist, träumt davon, irgendwann Bundesliga zu spielen. Deshalb wollte ich diese Chance unbedingt nutzen und freue mich auf meine neue Aufgabe in Köln", sagte Chabot. Chabot wurde bei Eintracht Frankfurt ausgebildet und wechselte dann in die U 19 von RB Leipzig. Doch bereits 2017 zog es ihn ins Ausland, zunächst in die Niederlande zu Sparta Rotterdam und zum FC Groningen.

Im Sommer 2019 wagte er dann den Sprung zu Sampdoria Genua. "Die Erfahrungen, die ich in den letzten viereinhalb Jahren im Ausland gesammelt habe, werden mir mit Sicherheit helfen. Ich bin dankbar für diese Zeit, möchte beim FC jetzt den nächsten Schritt gehen und mich in der Bundesliga beweisen", hofft Chabot.

"Jeff ist ein robuster Innenverteidiger, der mit seinen 23 Jahren bereits über einige Erfahrung im Ausland verfügt. Mit uns kann er sich nun gemeinsam in der Bundesliga weiterentwickeln und dabei in den nächsten eineinhalb Jahren für den notwendigen Konkurrenzkampf auf dieser Position sorgen", sagte FC-Sportchef Jörg Jakobs.

Damit haben die Kölner auf die Abgänge in der Defensive reagiert: In diesem Winter haben Rafael Czichos (zu Chicago Fire), Sava-Arangel Cestic (zu HNK Rijeka) und Jorge Meré (zu Club America) die Geißböcke verlassen. Außenverteidiger Noah Katterbach wurde zudem an den FC Basel verliehen.