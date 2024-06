Defensiv-Talent Natali vor Wechsel zu Bayer

In Person von Jeanuel Belocian ist ein Neuzugang für die Abwehr des neuen Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen bereits fix. Nun deutet sich eine weitere Neuverpflichtung an: Andrea Natali vom FC Barcelona. Das geht aus Berichten von Fabrizio Romano und weiteren Transfer-Experten aus Italien hervor. Zwar buhlen auch die Katalanen um eine Vertragsverlängerung mit dem erst 16 Jahre alten, italienischen Abwehr-Talent und U-17-Europameister, doch Natali soll zu einem Wechsel in die Bundesliga tendieren.