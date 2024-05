Defensiv-Allrounder Straudi verlängert in Klagenfurt

Austria Klagenfurt kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Simon Straudi bauen. Wie die Kärntner vermelden, hat der 25-jährige Abwehrspieler seinen mit Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2025 verlängert.

Simon Straudi wird auch in der kommenden Saison seine Knochen für Austria Klagenfurt hinhalten. Der 25-jährige Defensivspieler, dem 2021 mit den Kärntnern der Sprung in die Bundesliga gelang, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2025. Nach Jannik Robatsch und Florian Jaritz entschied sich somit bereits der dritte Profi der Waidmannsdorfer innerhalb kurzer Zeit für einen Verbleib im Süden Österreichs.

"Wir freuen uns, dass Simon den Weg mit der Austria weitergehen wird. Er ist ein taktisch gut ausgebildeter und technisch versierter Spieler, der dadurch verschiedene Positionen einnehmen kann. Leider wurde er in der laufenden Saison einige Male durch Verletzungen zurückgeworfen. Bleibt der Junge gesund, dann wird er sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein", zeigt sich Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel über den Verbleib des Abwehrspielers begeistert, der es bislang auf 62 Pflichtspieleinsätze für die Klagenfurter bringt.

Aktuell mit Verletzung out

Straudi wechselte erstmals im August 2020 auf Leihbasis vom deutschen Bundesligisten Werder Bremen nach Kärnten und zählte in der Aufstiegssaison 2020/21 zum Stammpersonal unter Cheftrainer Peter Pacult. Nach einem Jahr in Bremen kehrte der gebürtige Italiener aber im Sommer 2022 wieder nach Klagenfurt zurück und stand in der laufenden Saison 19-Mal für seine aktuelle Mannschaft auf dem Platz. Seit Ende März setzt den 25-Jährigen aber eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht, der auch zuvor immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte.

Nun freut sich Straudi aber über seinen gesicherten Verbleib bei den Violetten und hat mit ihnen noch einiges vor: "Klagenfurt ist zu meiner sportlichen Heimat geworden, ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Wir haben in den zurückliegenden Jahren gemeinsam einiges erreicht, sind aber noch lange nicht satt und setzen uns ehrgeizige Ziele. Ich bin glücklich, weiter mitanpacken zu können, damit wir diese auch erreichen."

Am kommenden Spieltag steht für die Klagenfurter am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Heimspiel gegen den LASK an. Aktuell befinden sich die Kärntner mit 22 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz in der Meistergruppe.