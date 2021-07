Deering, Diego, Draxler - Nmechas Vorgänger mit der 10

Während seiner ersten Zeit beim VfL Wolfsburg in der Hinserie der Saison 2019/2020 trug Lukas Nmecha noch die Rückennummer 22, nun schnappte sich der Neuzugang von Manchester City die 10. Ein Trikot mit bekannten Vorgängern.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Bad Waltersdorf berichtet Thomas Hiete

Stück für Stück, Schritt für Schritt soll er herangeführt werden. Lukas Nmecha hat beim VfL Wolfsburg das Training aufgenommen, nach mehrwöchiger Pause jedoch ist der U-21-Europameister noch nicht fit genug, um schon am Samstag beim Test gegen die AS Monaco (Ort und Uhrzeit sind noch offen) in die Vollen zu gehen. Der Neuzugang von Manchester City nimmt einen zweiten Anlauf beim VfL, der den Offensivmann nach der vorzeitig beendeten Leihe in der Saison 2019/2020 nicht aus den Augen verloren hatte. "Wir haben den Markt beobachtet", erklärt Geschäftsführer Jörg Schmadtke das Comeback des 22-Jährigen, "wir kannten Lukas, da schaut man noch mal genauer hin."

Enorme Entwicklung in Anderlecht und bei der U 21

Sie sahen eine enorme Entwicklung sowohl bei Leihklub RSC Anderlecht in der vergangenen Spielzeit als auch in der U-21-Nationalmannschaft, die er mit vier Endrunden-Toren zum Titel schoss. Also griff Wolfsburg wieder zu und holte einen zusätzlichen Mittelstürmer, der, so Schmadtke, "mehrere Positionen im Offensiv-Bereich spielen kann".

Das wird Nmecha mit keiner geringeren Rückennummer als der 10 tun. Eine Zahl mit großer Bedeutung im Fußball, mit einer besonderen Historie beim VfL, wo vor jedem Spiel bei der Mannschaftsaufstellung an den 2005 an ALS verstorbenen Krzysztof Nowak erinnert wird - "unsere Nummer 10 der Herzen".

Mit der 10 U-21-Europameister: Lukas Nmecha. imago images/Sven Simon

Der Erste, der mit der eigentlichen Kennzeichnung des Spielmachers in der Bundesliga für Wolfsburg auflief, war in der Saison 1997/1998 der Amerikaner Chad Deering (15 Ligaspiele, kein Tor, eine Vorlage). Es folgten zahlreiche prominente Namen: Zunächst Nowak (83/10/14), Stefan Effenberg (19/3/4), Andres d'Alessandro (61/8/18) und Jacek Krzynowek (51/7/10).

Misimovic stellt alle in den Schatten

Der erfolgreichste Zehner in der Wolfsburger Bundesliga-Historie war zweifelsohne Zvjezdan Misimovic (65/17/36), der im Meisterjahr 2009 glänzend Regie führte. Auf ihn folgten Thomas Hitzlsperger (6/0/0), Diego (47/13/11), Aaron Hunt (17/2/0), Julian Draxler (34/5/8) und zu guter Letzt Yunus Malli (69/7/7), der sich im vergangenen Winter zu Trabzonspor verabschiedete.

Deswegen war die 10 nun frei, Nmecha griff zu. Der Auftrag von Trainer Mark van Bommel an seine neue Offensivkraft klingt simpel: "Dass er gut angreift."