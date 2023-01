Debüts für Breitenreiter und Dolberg

Die TSG Hoffenheim ist im Trainingslager in Portugal angekommen - und direkt gab's das Debüt von Neuzugang Kasper Dolberg.

Aus Hoffenheims Trainingslager im portugiesischen Albufeira berichtet Michael Pfeifer

Der Anfang ist gemacht. Nach der Ankunft des insgesamt 58 Personen starken Trosses der TSG Hoffenheim im weitläufigen Domizil "Pine Cliffs Resort" in Albufeira leitete Chefcoach André Breitenreiter auch seine erste Einheit im neuen Fußballjahr, beim Start tags zuvor im heimischen Zuzenhausen hatte der 49-Jährige noch wegen eines abklingenden grippalen Infektes gefehlt.

Der Auftakt an der Algarve bedeutete zugleich Premiere für Neuzugang Kasper Dolberg. Der neue dänische Stürmer absolvierte sein erstes Training in TSG-Kluft im Kreise seiner neuen Kollegen.

Mit insgesamt 30 Spielern hat Breitenreiter Quartier bezogen an der Atlantikküste. Nur die verletzten Grischa Prömel (Knöchelbruch) und Jacob Bruun Larsen (Leisten-OP) haben den Trip in den Süden nicht angetreten. Auch Pavel Kaderabek war beim Start nur Zaungast, der Tscheche laborierte zuletzt auch an einer Erkältung und wird erst am Mittwoch ins Programm einsteigen.

Neben Dolberg werden auch die in der ersten Saisonphase lange verletzten Sturmkollegen Munas Dabbur (Schulter) und Ihlas Bebou (Knie) das Trainingslager als aussagekräftigen Härtetest vor der Restsaison nutzen. Auch davon wird abhängen, ob Hoffenheim noch einmal aktiv werden wird auf dem Transfermarkt, schließlich fällt auch Bruun Larsen noch auf unbestimmte Zeit aus.

Auch für die beiden Hoffenheimer WM-Fahrer hat der Alltag wieder begonnen, für Robert Skov war der Auftritt in Katar an der Seite von Dolberg allerdings deutlich kürzer als der von Andrej Kramaric, der nach dem 2. Platz 2018 nun als WM-Dritter mit Kroatien einen erneuten Erfolg feierte.

Hoffnungsvolle Talente

Zu den 26 Feldspielern in Portugal zählen erneut auch hoffnungsvolle Talente, die Breitenreiter näher ans Profiniveau heranführen will. So ist der schon länger im Kreis der Profis aktive Tom Bischof (17) ebenso an Bord, wie Joshua Quarshie (18), Umut Tohumcu (18) oder David Mokwa (18), Fisnik Asllani (20) war ja bereits vor einem Jahr in den Profikader befördert worden.

"Wir genießen das gute Wetter, das natürlich für positive Emotionen sorgt", erklärte Breitenreiter, der sich freute, von Beginn an mit dem neuen Mittelstürmer arbeiten zu können, "es ist wichtig, dass Kasper früh dabei ist, damit er die Jungs schnell kennenlernt, wir haben keine lange Phase der Vorbereitung, ehe es im Januar wieder losgeht. Er wird uns in der Offensive sicherlich guttun."

Am Freitag steht dann der erste Test in Portugal an, dann probt die TSG gegen den Ligakonkurrenten aus Wolfsburg (14:30 Uhr), und dann wird Dolberg auch sein Wettkampf-Debüt feiern.