Debütiert Cristiano Ronaldo gegen PSG?

Cristiano Ronaldo muss noch eine Weile auf sein Ligadebüt für Al-Nasr warten. Vorab könnte er in Riad aber bereits auf Lionel Messi treffen.

Ihr vielleicht letztes Duell? Cristiano Ronaldo (li.) und Lionel Messi könnten am 19. Februar in Riad aufeinandertreffen. AFP via Getty Images

Bald ist es schon ein Jahr, dass Cristiano Ronaldo beim Weg in die Stadionkatakomben einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen hat. Die Folgen spürt er vor allem jetzt. Weil der englische Verband ihn sperrte, verzögert sich das Debüt des Portugiesen für seinen neuen Klub Al-Nasr.

Voraussichtlich am 22. Januar gegen Al-Ettifaq wird Cristiano Ronaldo erstmals in einem Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen. Sein Debüt könnte er aber bereits wenige Tage zuvor geben - auch wenn er dabei ein anderes Trikot tragen würde.

Für den 19. Februar ist in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ein Testspiel zwischen einer gemischten Mannschaft, bestehend aus Spielern von Al-Nasr und Titelverteidiger Al-Hilal, und Paris St. Germain geplant. Cristiano Ronaldo könnte dabei erstmals seit dem 8. Dezember 2020 (als Juventus samt CR7-Doppelpack in Barcelona 3:0 gewann) auf seinen langjährigen Rivalen Lionel Messi treffen. PSG reist am 17. Januar nach Doha und dann weiter nach Riad.

Das Spiel im King Fahd Stadium - in dem diese Woche schon der spanische Supercup ausgespielt wird - ist auch in politischer Hinsicht bemerkenswert, weil ein saudi-arabisches Team auf einen Klub trifft, der faktisch in katarischer Hand ist. Im Juni 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Bahrain und Ägypten eine See-, Land- und Luftblockade gegen Katar erlassen, die bis Januar 2021 anhielt.

"Als Trainer von Al-Nasr kann mir dieses Match nicht gefallen"

Cristiano Ronaldos neuer Trainer Rudi Garcia hält ein Gastspiel von PSG für "eine gute Sache", stört sich aber am Spieltermin. "Als Trainer von Al-Nasr kann mir dieses Match nicht gefallen. Wir haben drei Tage später ein Ligaspiel", zitiert ihn "L'Equipe". "Das hätte besser geplant werden können", sei aber "keine große Sache". Al-Nasr führt die Tabelle aktuell mit vier Punkten (und einem mehr absolvierten Spiel) vor Al-Shabab an. Al-Hilal ist punktgleich Dritter. In der vergangenen Saison war Al-Nasr auf dem dritten Platz gelandet.