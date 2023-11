Debütanten-Trio um Palmer nachnominiert - Ancelotti erwartet Bellingham-Absage

Im englischen Kader gibt es vor den finalen EM-Qualispielen nachträgliche Veränderungen - mit drei Neulingen. Kehrt auch Jude Bellingham schnell wieder nach Spanien zurück?

Chris Palmer (li.) war am Wochenende umjubelter Chelsea-Torschütze, Jude Bellingham in Madrid nur Zuschauer. imago images (2)

Für die englische Nationalmannschaft geht es zum Abschluss der EM-Qualifikation um nicht mehr viel. Das Ticket für die EM 2024 in Deutschland ist bereits gelöst, in den Spielen gegen Malta in Wembley am Freitag und in Nordmazedonien drei Tage später (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) darf Gareth Southgate ein wenig testen.

Da passt es nur zu gut, dass der Nationaltrainer am Montag drei Neulinge nachnominierte, um sie erstmals hautnah zu begutachten: U-21-Europameister Cole Palmer (21), der im Sommer von Manchester City zum FC Chelsea gewechselt war und am Sonntagabend den Blues im Duell mit seinem Ex-Klub per Last-Minute-Elfmeter ein 4:4-Remis rettete; ManCity-Talent Rico Lewis (18), der unter Pep Guardiola zunehmend Einsatzminuten bekommt, aber erst zwei Premier-League-Partien von Beginn an vorweisen kann; und Innenverteidiger Ezri Konsa (26), der bei Aston Villa noch keine Minute in dieser Saison verpasst hat.

Lewis, der sich auf vielen Mittelfeldpositionen wohlfühlt, war ursprünglich für die U 21 vorgesehen, wurde nun aber hochgezogen und ist somit das jüngste Mitglied des englischen Kaders. Gemeinsam mit Palmer und Konsa ersetzt er die zunächst nominierten James Maddison (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle) und Lewis Dunk (Brighton), die Southgate allesamt verletzungsbedingt absagen mussten.

Ancelotti über Bellingham: "Kann nicht für England spielen"

Jude Bellingham reist erst einmal an, auch wenn sich sein Vereinstrainer bei Real Madrid sicher ist, dass er schon bald die Rückreise nach Spanien antreten wird. "Er wird sich untersuchen lassen, aber ich erwarte, dass er schnell wieder zurück ist", sagte Carlo Ancelotti nach Reals 5:1-Sieg gegen Valencia am Samstag, bei dem Bellingham wegen seiner eine Woche zuvor zugezogenen Schulterverletzung gefehlt hatte. "Wenn er heute nicht gespielt hat, kann er auch nicht für England spielen. Er muss gezielt arbeiten, um seine Schulter zu stärken, und das wird er in den kommenden Wochen tun."