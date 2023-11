Debütanten, Fehler, Tiefe im Kader: Gislason spricht Klartext

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kam im vorletzten Test des Kalenderjahres nicht über ein Remis gegen Ägypten hinaus. Bundestrainer Alfred Gislason sprach hinterher Klartext.

Es war eine Leistung, wie man sie von der deutschen Handball-Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr schon häufiger gesehen hatte. Die 60 Minuten beim 31:31 (16:18) gegen Afrikameister Ägypten waren geprägt von Inkonstanz. Mal zog die DHB-Auswahl davon, mal brach sie wieder ein, mal funktionierte der Angriff, mal die Abwehr. Überzeugen konnte der Europameister von 2016 in seinem vorletzten Testspiel in 2023 nicht.

Gislason sprach hinterher am "Sport1"-Mikrofon von "vielen Höhen und Tiefen". Der Isländer präzisierte dabei: "Unser erster Anzug passt in Angriff und Abwehr, aber dahinter machen wir zu viele Fehler." Die gesamte zweite Halbzeit hätten Kapitän Johannes Golla und Youngster Julian Köster im Innenblock verteidigen müssen. Ohne Entlastung. "Sie stehen gut, aber kriegen auch extrem viel Arbeit", so Gislason, der Alternativen vermisste und von "dünner" Besetzung sprach.

Zwölf (!) technische Fehler seien gegen eine Top-Mannschaft wie die Nordafrikaner verständlicherweise "viel zu viel". Gegen andere Gegner aber auch. "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele freie Würfe liegen gelassen", haderte Gislason, der im Angriff grundsätzlich einen "ordentlichen" Auftritt gesehen hatte. Nicht aber in der Crunch Time: "Natürlich ist es sehr schade, dass wir die letzten zwei Angriffe mit technischen Fehlern beenden."

Mit Keeper David Späth (Rhein-Neckar Löwen), dem Halbrechten Nils Lichtlein (Füchse Berlin) und Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC) kamen gegen Ägypten drei Debütanten zu ihrem ersten A-Länderspiel. Späth wusste bei seinem Einsatz nach dem Seitenwechsel durchaus zu gefallen. Gislason zeigte sich dennoch kritisch: "Er hat lange gebraucht, um reinzukommen." Anschließend habe der U-21-Weltmeister "einige sehr gute Paraden" gezeigt - "besonders bei Gegenstößen".

Golla: "Man sieht, dass wir sechs Monate nicht zusammen waren"

Der nachnominierte Lichtlein, der bei der U-21-WM zum "Spieler des Turniers" gewählt worden war, konnte Gislason nicht überzeugen. "Lichtlein kam sehr schwer ins Spiel rein, fängt das Spiel mit drei Fehlern an und macht dann ein sehr schönes Tor", erklärte der Bundestrainer trocken. Renars Uscins, ein dritter U-21-Weltmeister, habe vor der Pause "gute Pässe" gespielt, nach dem Seitenwechsel habe der Linkshänder von der TSV Hannover-Burgdorf aber "gar nicht ins Spiel" gefunden.

Kapitän Golla versprühte da schon mehr Optimismus, der Flensburger hatte eine "gar nicht so schlechte" Leistung gesehen. Sein Fazit: "In vielen Phasen konnten wir an das anknüpfen, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben. Man sieht aber auch, dass wir sechs Monate nicht zusammen waren. Deshalb ist die Abstimmung im Angriff noch nicht hundertprozentig da, wo sie schon mal war."

Speziell die Abwehr hatte Golla "ganz gut" gefallen. Und generell seien die Vergleiche mit Ägypten - am Sonntag folgt der zweite im Rahmen des "Tag des Handballs" vor 10.000 Zuschauern in München - "diese, über die wir uns entwickeln wollen. Jeder, der heute diese Erfahrung mit der Mannschaft gemacht hat, ist im nächsten Spiel schon einen Schritt weiter." Und doch wartet bis zur Heim-EM reichlich Arbeit.