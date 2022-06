Debütant Samardzic: "Das war ein perfekter Einstand"

Womöglich lag es an der gegenüber der Bundesliga erst später beendeten Meisterschaft in Italien. Jedenfalls zeigte Lazar Samardzic bei seinem U-21-Debüt am Freitag keine Rhythmusstörungen.

Während sich viele der bereits etablierten Größen in der U 21 beim 4:0-Sieg gegen Ungarn lange schwertaten, in die gewohnten Abläufe und das richtige Timing zu finden, war Debütant Samardzic gleich voll da. Seine Bewegungen wirkten rund und selbstverständlich, sofort konnte der Zehner dem Spiel neue Impulse geben. Und gleich im ersten U-21-Spiel markierte der Jungprofi aus Udine sein erstes Tor, als er den Ball in der Nachspielzeit mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 4:0 versenkte.

"Das war ein perfekter Einstand, besser kann es nicht laufen", freute sich der 20-Jährige, den Trainer Antonio Di Salvo aus der U 20 hochgezogen hatte. Nachdem sich Malik Tillman (FC Bayern) zuletzt entschieden hatte, künftig für die USA aufzulaufen, hatte sich im offensiven Mittelfeld eine neue Chance ergeben. Die hat Samardzic gleich genutzt. Und er hat noch viel vor, nachdem die deutsche Mannschaft die EM-Tickets nun gebucht hat. "Natürlich habe ich jetzt noch größere Hoffnungen, weil ich gleich auch ein Tor schießen konnte. Ich versuche, in jedem Training und Spiel zu beweisen und den Trainer zu überzeugen, dass ich fähig bin, die EM mitzuspielen", sagt Samardzic, der im vergangenen Sommer von RB Leipzig nach Italien zu Udinese Calcio gewechselt war.

"Leipzig wollte mich ungern an einen anderen Bundesligisten abgeben, also habe ich mir eine Chance im Ausland gesucht. Ich wollte mehr spielen, als ich das in Leipzig konnte", erklärt der gebürtige Berliner mit serbischen Wurzeln. Das ist ihm schon mal gelungen. 22 Einsätze sind nach seiner ersten Saison in der Serie A verbucht, auch zwei Tore hat er geschossen für den Tabellenzwölften. Im Jahr davor war er nur auf sieben Kurzeinsätze in Leipzig gekommen. "Ich hätte eigentlich mehr Chancen bekommen sollen, aber RB hat eine sehr gute Saison gespielt, wir waren in allen Wettbewerben gut dabei, deswegen war es schwer für den Trainer, viel zu wechseln. Und auf meiner Position haben Nkunku oder Forsberg auch immer sehr stark gespielt."

Vertrag in Udine bis 2026 - Schritt ins Ausland "richtige Entscheidung"

Also zog das Talent die Konsequenzen und nach Italien, wo er gleich bis 2026 unterschrieb. "In Udine war klar abgesprochen, dass ich das erste Jahr nutze, um reinzukommen, die Sprache lerne und an mir arbeite. Ich hoffe, im zweiten Jahr läuft es noch besser für mich", so der gebürtige Berliner, der bei Hertha BSC ausgebildet worden war, ehe ihn vor zwei Jahren Leipzig lockte. Der Schritt ins Ausland "war die richtige Entscheidung. Ich bin dort zum Mann geworden, hatte meine Einsätze, konnte erste Scorerpunkte sammeln. Ich freue mich, dort zu sein", erläutert Samardzic, auch wenn er in eine ungewisse Zukunft blickt in Udine, "mal sehen, wer unser Trainer wird und wie der Kader genau aussieht, ich werde auf jeden Fall angreifen." Das hat er sich auch in der U 21 vorgenommen nach dieser gelungenen Premiere.