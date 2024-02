Debütant Polzin: Keine Floskeln, mutig und mit gesundem Maß

Zweifel daran, dass Merlin Polzin inhaltlich wirken würde, haben in der HSV-Führung keine bestanden. Offen war die Frage, wie der Mann aus der zweiten Reihe in der Ersten auf die Spieler und die Öffentlichkeit ausstrahlt - weil er dort eben noch nie stand. Sein erster öffentlicher Auftritt geriet souverän und in allen Belangen maßvoll.

Sportdirektor Claus Costa hatte während der ersten offiziellen Pressekonferenz des vorerst beförderten ehemaligen Assistenten von Tim Walter im prall gefüllten Presseraum des Volksparkstadions Platz genommen - und erlebte einen 33-jährigen angehenden Fußballlehrer, der nicht zu viele Details verriet, ohne sich in Floskeln zu flüchten; der sich selbst glaubhaft zurücknahm, ohne zu verhehlen, dass die Situation für ihn ein als gebürtiger Hamburger eine zusätzlich Besondere sei; der klar sagte, wo seine inhaltlichen Ansätze sind, ohne zu vergessen, das Wirken seines Vorgängers und Ex-Chefs zu würdigen.

Daran, dass sich etwas verändern muss am Fußball des HSV, hatten bereits zu Wochenbeginn und zur Wochenmitte weder Sportvorstand Jonas Boldt noch Kapitän Sebastian Schonlau Zweifel aufkommen lassen, zu instabil hatte das gesamte Gebilde zuvor gewirkt.

Polzin war Teil des Trainerteams, aber am Ende in erster Linie Zuarbeiter und nicht Entscheider, er sagt: "Tim hat hier viel Positives bewirkt, daran wollen wir festhalten." Er belässt es nicht bei diesem Allgemeinplatz, sondern konkretisiert: "Wir wollen weiter mutigen Fußball spielen, wollen den Ball haben." Er bedient sich der Aussage, die schon Boldt und Schonlau gebraucht haben: "Es geht nicht um eine 180-Grad-Wende, sondern um Stellschrauben."

"Es geht um eine Defensiv-Lust"

Und auch an diesem Punkt wird er konkret: "Es geht zum einen darum, in welchen Zonen wir den Ball gewinnen wollen, aber auch um unsere grundsätzliche Haltung, um eine Defensiv-Lust. Und darum, den Jungs ein Gefühl von Zugriff zu geben, insbesondere in Phasen, in denen der Gegner den Ball hat." Diese Themen, verrät der Bramfelder, "haben wir alle gemeinsam richtig gut erarbeitet. Auf dem Platz, mithilfe von Videos und in Gesprächen. Wir wollen eine Balance finden, um unsere Spiele sicher gestalten zu können." Tatsächlich war Sicherheit oft die entscheidende Zutat, die im System Walter gefehlt hat.

Polzin ist sich darüber im Klaren, dass er dieser Tage besonders im Fokus ist. Und darüber, dass dies so bleibt, wenn in Rostock die sehnlichst vermisste Stabilität und Sicherheit Einzug halten würden im Spiel des Aufstiegsfavoriten.

"Ich sitze jetzt hier nicht als Fan, sondern als Angestellter"

Der Samstag ist auch für ihn persönlich die ganz große Chance, seinen Aufenthalt in der ersten Reihe bei seinem Herzensverein zu verlängern. Er sagt geradezu routiniert und wirkt dabei doch authentisch: "Es ist für mich natürlich ganz besonders, aber entscheidend ist: Ich sitze jetzt hier nicht als Fan, sondern als Angestellter. Es ist nicht mein Spiel, es ist ein Spiel des HSV, und wir haben große Ziele und viel vor. Darin liegt die Wichtigkeit." Und dann mit einem Schmunzeln: "Um darüber nachzudenken, welche Konstellation sich für mich daraus für mich entwickeln kann, hatte ich in dieser Woche ohnehin nur wenig Zeit."

Wer steht im Tor?

Stattdessen grübelt Polzin noch über zentrale Fragen: Wer steht im Tor? Und: Startet sein Kapitän? Die Entscheidung, ob wie gegen Hannover Matheo Raab den Platz zwischen den Pfosten bekommt oder Daniel Heuer Fernandes zurückkehrt, will Polzin "erst intern mit den Jungs besprechen". In der Personalie Schonlau deutet er an, dass er trotz der Bedeutung der Partie auch für seine persönliche Zukunft nicht ins Risiko gehen wird. "Dass 'Bascho' ein wichtiger Baustein ist, steht außer Frage, und genau deshalb haben wir nicht nur Rostock im Blick, sondern die gesamte noch ausstehende Saison. Wir wollen möglichst viel von ihm haben."

Das richtige Maß gilt für Polzin auch im Umgang mit seinem Kapitän. Findet seine Mannschaft diese Balance auch in ihrem Spiel, hätte der Chef auf Zeit Teil eins seiner Mission erfüllt. Als Folge daraus dürfte diese in die Verlängerung gehen.