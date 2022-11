Debütant Fischer verrät: Das schweißt Wolfsburg zusammen

Er ist der 25. Spieler, den VfL-Trainer Niko Kovac in dieser Saison einsetzte: Kilian Fischer feierte beim Wolfsburger 4:0 gegen Bochum sein Bundesligadebüt. Der 22-Jährige spricht über seine rasante Entwicklung und ein Geheimnis des Wolfsburger Aufschwungs.

Zahlreiche Gratulanten wie zum Beispiel Nürnbergs Sportdirektor und Ex-Wolfsburg-Manager Olaf Rebbe meldeten sich am Wochenende. Kilian Fischer stellte fest, dass er durchaus beliebt sein muss bei alten Weggefährten, die ihm den rasanten Aufstieg vom Dritt- zum Erstligaspieler gönnen. Bis zum Sommer 2021 hatte der Rechtsverteidiger noch für Türkgücü München in der 3. Liga gespielt, vollzog im vergangenen Jahr den Aufstieg zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg, ehe es den gebürtigen Miltenberger im Sommer nach Wolfsburg zog. Wo er nun am 12. Spieltag sein Debüt in der Bundesliga feierte. "Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen", freut sich der 22-Jährige, der in den Schlussminuten für Ridle Baku ins Spiel kam. "Es hat sich sehr gut angefühlt."

Fischer hatte sich in Geduld üben müssen in den ersten Monaten der Saison, Trainer Niko Kovac wartete lange auf den Moment, in dem er den Verteidiger von der Leine ließ. "Es war mir bewusst, dass ich keine Ansprüche stellen kann", sagt der Debütant, der nach der Phase der Anpassung („Die 1. Liga ist in allen Bereichen eine Stufe höher“) nun freilich betont, "Lust auf mehr" zu haben. Mehr Minuten, mehr Einsätze, mehr Bundesliga.

"Da sind wir auf einem richtig guten Weg"

Und das in einer Mannschaft, die zunehmend an Struktur gewonnen hat, seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen ist. Mit Trainer Kovac, dessen Handschrift, so Fischer, so langsam zu sehen sei. "Wir haben einen klaren Plan gefunden." Auf dem Rasen. Daneben wiederum wächst allmählich ein Team zusammen. "Gerade in den letzten Wochen", berichtet der Neuzugang, "merkt man, dass sich was entwickelt. Wir machen mit der Mannschaft mehr nach den Spielen, man lernt sich besser kennen. Da sind wir auf einem richtig guten Weg."

Den federführend Ersatzkeeper Pavao Pervan vorgibt. "Er plant die Dinge zum Teil in Eigenregie und organisiert es perfekt", lobt Fischer und freut sich darüber, dass ein in Wolfsburg lange vermisster Teamgeist entsteht. "Gerade solche Events außerhalb vom Trainingsplatz sind enorm wichtig. Man sieht in der Bundesliga, dass nicht unbedingt die Mannschaften mit den besten Einzelspielern erfolgreich sind, sondern die, die die größte Einheit auf dem Platz sind."

Seitdem wir mal zusammen was essen sind, läuft es besser. Kilian Fischer

Zuletzt nach dem Spiel in Leverkusen (2:2) zog es den Großteil des VfL-Teams am Abend nach Düsseldorf. Essen und feiern für den Aufschwung? Der habe zwar auch andere Gründe, verweist Fischer, merkt aber dennoch an: "Seitdem wir mal zusammen was essen sind oder einen Mannschaftsabend haben, läuft es besser. Das behalten wir so bei."