Debüt für Sechstligist CS Lebowski: Borja Valero bereichert "Calcio Popolare"

Borja Valero ist der Fußballromantik verfallen. Der ehemalige spanische Nationalspieler kickt nun bei einem Klub aus der sechsten italienischen Liga, der den "Dude" aus dem Film "The Big Lebowski" im Wappen trägt.

Real Madrid, AC Florenz, Inter Mailand - ja, sogar ein Spiel für die spanische Nationalmannschaft hat Borja Valero absolviert. In der vergangenen Saison stand der Mittelfeldspieler noch 20-mal für die Fiorentina auf dem Platz, dachte nach Vertragsende über das wohlverdiente Karriereende nach. Dann kam Centro Storico Lebowski.

Der Klub aus dem Hinterland von Florenz gehört zu den Vertretern des "Calcio Popolare". Er wird seit 2018 von den Mitgliedern geführt, die Hierarchien sind flach, der kommerzielle Fußball verpönt. Soziales Engagement steht stattdessen weit oben.

Freundschaft mit Kölner Fanklub

Vor 17 Jahren hatten die Ultras von Centro Storico den Verein, damals noch bekannt unter dem Namen AC Lebowski, zunächst unterstützt und den totgesagten Klub dann 2010 übernommen. Von der untersten Liga ging es inzwischen ein ganzes Stück weit nach oben. Die Kölner Ultras "Coloniacs" pflegen übrigens beste Beziehungen zu den Italienern, so ist auch im FC-Block mitunter eine Fahne mit dem "Dude" darauf zu sehen.

Und bei CS Lebowski von nun an ein ehemaliger spanischer Nationalspieler. "Das war ein tolles Gefühl“, sagte der in Florenz verwurzelte Borja Valero "La Repubblica" nach seinem Debüt. "Ich hatte schon überlegt, im Juni aufzuhören, aber dann kam Centro Storico Lebowski." Es seien "große Emotionen" gewesen. "Man sieht all diese Leute im Stadion, die singen und einen auch nach einer Niederlage unterstützen. Es ist das Beste an diesem Sport."

Vorlage, Latte - aber kein Sieg

Bereits bei seiner Verpflichtung im August hatte Valero erklärt, er habe sich in den "Werten wiedergefunden". Er wolle, dass Kinder wieder einen wundervollen Sport leben können, "der gerade seine Menschlichkeit verliert".

Das Pokalspiel am Sonntag verlor sein neuer Klub übrigens mit 1:2, Borja Valero bereitete den Ausgleich vor und hatte später Pech mit einem Lattenschuss. Doch ganz so dramatisch ist so eine Niederlage eh nicht bei CS Lebowski.