Debüt für die Zimmerkolleginnen: Grotian und Spark beim Abschluss-Weltcup erstmals dabei

Der DSV hat sein Aufgebot für das Weltcup-Finale in Norwegen am Wochenende bekannt gegeben. Zwei Nachwuchstalente feiern ihre Premiere. Denise Herrmann-Wick kämpft um eine kleine Kristallkugel.

Am legendären Holmenkollen im Oslo geht die Weltcup-Saison im Biathlon in dieser Woche zu Ende. Für Selina Grotian und Lisa Maria Spark wird das Finale in Norwegen etwas ganz Besonderes: Grotian, viermalige Weltmeisterin bei den Juniorinnen, sowie Einzel-Europameisterin Spark gehören erstmals zum achtköpfigen Frauen-Team für die abschließenden drei Rennen des Winters.

Grotian, die bei der Nachwuchs-WM in Kasachstan zuletzt viermal Gold holte, freute sich nicht nur über ihre eigene Nominierung: "Es gibt für mich nichts Schöneres, als die Saison so zu beenden. Ich bin froh, dass Lisa auch mit dabei ist - im IBU-Cup haben wir auch schon das Zimmer geteilt.“

Debütantinnen sollen "frei von Druck erstmals Weltcup-Luft schnuppern"

Auch DSV-Sportdirektor Felix Bitterling blickte zuversichtlich auf das Weltcup-Finale voraus: "Wir wollen den positiven Trend aus Östersund fortsetzen, um mit einem guten Gefühl die Saison zu beschließen und mit einem ebensolchen in die neue Vorbereitung gehen zu können." Die beiden Debütantinnen Grotian (18) und Spark (22) könnten in Oslo "frei von Druck erstmals Weltcup-Luft schnuppern".

Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick kann zum Abschluss dem DSV den nächsten Erfolg bescheren. Die 34-Jährige führt vor dem letzten Rennen den Disziplinen-Weltcup im Sprint an und kann sich mit einem guten Ergebnis die kleine Kristallkugel sichern. 310 Punkte hat Herrmann-Wick vor dem letzten Sprint bereits auf dem Konto. Dahinter folgen Dorothea Wierer (Italien/296) und die Schwedin Elvira Öberg (263). "Hier wollen wir Denise als Team bestmöglich unterstützen", erklärte Bitterling.

Bei den Männern kommen Horn und Fratzscher zurück

Bei den Männern kehren die zuletzt nicht berücksichtigten Philipp Horn und Saisondebütant Lucas Fratzscher zurück. Daneben will Ex-Weltmeister Benedikt Doll, der im Einzel von Östersund kürzlich seinen vierten Weltcupsieg gefeiert hatte, das nächste Topresultat nachlegen.

Los geht das Weltcup-Finale am Donnerstag mit dem Sprint der Männer, am Freitag sind dann die Frauen gefordert. Am Samstag stehen die beiden Verfolgungsrennen an, ehe der Saison-Abschluss am Sonntag mit den beiden Massenstartrennen folgt.

Das deutsche Aufgebot für den abschließenden Biathlon-Weltcup in Oslo:

Frauen

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Denise Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Hanna Kebinger (SC Partenkirchen)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

Lisa Maria Spark (SC Traunstein)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)

Männer

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Lucas Fratzscher (WSV Oberhof)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)