Debüt an HFC-Seitenlinie: Bergmann nun jüngster Drittliga-Trainer

Mit 24 Jahren und 151 Tagen übernahm der Co-Trainer Max Bergmann für den gesperrten Chefcoach André Meyer. Durch seine Einwechslungen holte Halle einen Punkt gegen Aufstiegsanwärter Osnabrück.

Der erste Auftritt im Rampenlicht wurde gemeistert. Beim 3:3 Unentschieden gegen den VfL Osnabrück im Nachholspiel des 32. Spieltags trat erstmals Max Bergmann an die Seitenlinie des HFC. Sein Mut, nach dem 0:2 Rückstand offensiv umzustellen, wurde belohnt und die beiden Einwechselspieler Philipp Zulechner und Jan Shcherbakovski erzielten jeweils ein Tor. So konnte Halle im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt holen.

Der 24-jährige Bergmann ist nun mit Abstand der jüngste Trainer in der 3. Liga. Sein Vorgänger Philipp Klug war bei seinem Einsatz, als er Duisburg-Trainer Pavel Dotchev in der Saison 2020/21 für ein Spiel vertrat, knapp vier Jahre älter.

Von YouTube bis an die Seitenlinie

Der steile Aufstieg von Bergmann begann, als er mit Anfang 20 auf YouTube Spielanalysen veröffentlichte und der HFC auf ihn aufmerksam wurde. Über mehrere Stationen im Nachwuchsbereich kletterte Bergmann bis zum Videoanalysten der Profis hoch, ehe Chefcoach Meyer ihn zum Co-Trainer beförderte. Nun erlebte er als Verantwortlicher gegen Osnabrück sein bisheriges Highlight, und Bergmann blickt nach vorne: "So etwas kann ich mir irgendwann auch mal als Cheftrainer vorstellen."

Am kommenden Wochenende wird Bergmann aber wieder in die zweite Reihe rutschen. Meyer hat seine Sperre abgesessen und darf beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Dortmund II wieder an der Seitenlinie stehen.