DeBrusk-Hattrick: Kings-Serie endet abrupt

Die Los Angeles Kings mussten eine herbe Heimschlappe hinnehmen, die Boston Bruins - insbesondere Jake DeBrusk - drehten in L.A. mächtig auf. In Torlaune zeigen sich weiter die Toronto Maple Leafs. Das Jubiläum von Vancouver endete bitter.

Fünf Siege in Folge, im Schnitt 4,2 Tore - bei den Kings lief es zuletzt prächtig. Am Montag endete die Serie von Los Angeles abrupt. Mit 0:7 unterlagen die Kalifornier den Boston Bruins, die ihren fünften Sieg hintereinander feierten, zuletzt dreimal auf fremdem Eis. Mann des Abends: Jake DeBrusk. Dieser brachte die Bruins mit einem Hattrick (2./14./21.) so richtig in Fahrt, Patrice Bergeron, Taylor Hall und Erik Haula (2) rundeten den gelungenen Auftritt ab.

Zehn Treffer gegen die Detroit Red Wings beim 17-Tore-Spekakel, nun fünf Tore und der nächste Sieg gegen die Washington Capitals (5:3) - die Toronto Maple Leafs zeigten sich erneut in Torlaune. Mitchell Marner, gegen Detroit noch mit vier Toren und seinem ersten Karriere-Hattrick überragend, ging diesmal leer aus. Es gab mit Michael Bunting, William Nylander, Justin Holl, Rasmus Sandin und Pierre Engvall fünf verschiedene Torschützen. Tom Wilson hatte für die Caps mit zwei Toren zwischenzeitlich zum 3:3 ausgeglichen, ehe Sandin (57.) und Engvall (59.) die Partie für Toronto entschieden.

Bitteres Jubiläum für Vancouver - Hughes-Bruderduell geht erneut an Jack

Es war das 4000. Spiel ihrer Franchise-Geschichte, es endete bitter: Die Vancouver Canucks gingen bei den New Jersey Devils mit 2:7 unter. Jack Hughes gewann damit auch das dritte Duell mit seinem Bruder Quinn. Jack war es auch, der mit dem 1:0 in der zehnten Minute die Devils zum Laufen brachte. Hughes steuerte auch noch einen Assist bei, punktete somit im siebten Spiel in Folge (5 Tore, 8 Assists). "Die Hughes-Reihe zeigt uns gerade, wo es langgeht", erklärte Center Jesper Boqvist, der zum zwischenzeitlichen 4:1 traf. "Wenn man dem Spiel hinterherläuft, ist das kein Erfolgsrezept in der NHL", schimpfte Canucks-Stürmer Conor Garland.