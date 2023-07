DeBrincat kommt: Red Wings verstärken sich weiter

Die Detroit Red Wings setzen ihre Einkaufstour im Sommer 2023 fort und verstärken sich in einem spektakulärem Transfer mit Alex DeBrincat vom Divisionsrivalen Ottawa Senators.

Spielt künftig in Detroit statt Ottawa: Stürmer Alex DeBrincat. IMAGO/USA TODAY Network

Der 25-jährige Außenstürmer, der erst 2022 aus Chicago nach Ottawa getauscht worden war, wechselt für den Tschechen Dominik Kubalik, Abwehrtalent Donovan Sebrango sowie zwei Draftrechte (1. und 4. Runde 2024) zu den Red Wings - und damit in seine Heimat, denn DeBrincat stammt aus Farmington Hills, einem Vorort von Detroit.

Der technisch hochveranlagte und schnelle Rechtsschütze einige sich mit seinem neuen Team als Teil des Deals auf eine Verlängerung seines ausgelaufenen Vertrags um vier Jahre bis 2027. DeBrincat, der 2022/23 27 Tore und 39 Vorlagen an der Seite von Tim Stützle & Co. für die Senators verbuchen konnte, wird pro Saison 7,875 Millionen US-Dollar verdienen. In Detroit erhält DeBrincat mit Moritz Seider nun erneut einen Teamkollegen aus Deutschland.

Auch WM-Star Kubalik wechselt die Seiten

Mit dem 27-jährigen Kubalik, der jüngst bei der WM in Finnland und Schweden mit acht Toren und vier Assists in acht Partien geglänzt hatte und der in der vergangenen Saison auf 20 Tore und 25 Assists gekommen war, erhalten die Senators ihrerseits einen erprobten NHL-Stürmer als einen Teil des Deals.

Die Red Wings hatten bereits nach Öffnung der Transferphase am 1. Juli mit zahlreichen Free-Agent-Verpflichtungen auf sich aufmerksam gemacht - darunter auch Center J.T. Compher vom entthronten Champion Colorado Avalanche.