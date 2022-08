Debakel nach der Pause: Ahlen fertig Wattenscheid ab - Oberhausen gewinnt - Wuppertal nur remis

Vier Spiele hielt der Samstag in der Regionalliga West parat. Wattenscheid ging in Ahlen 0:8 unter. Oberhausen behielt die Punkte ebenso wie Düren zuhause, während Wuppertal gegen Wiedenbrück nur zu einem Remis kam. Bereits freitags feierten Münster und Rödinghausen verdiente Erfolge.

Nach drei gespielten Spielen dürften bei einigen Teams der Regionalliga West bereits die Alarmglocken schrillen - allen voran bei der SG Wattenscheid 09, die am Samstagnachmittag bei Rot Weiss Ahlen ein 0:8-Debakel erlebte. Bis zum 0:1 kurz vor der Pause gelang es dem Aufsteiger noch, den Gastgebern einigermaßen Paroli zu bieten. Mit dem Distanzkracher von Dej änderte sich dies aber (38.). Da schon nicht mehr dabei war Wattenscheids Sané, der sich bei einem Luftzweikampf am Kopf verletzte. Ahlen bekam nach der Führung immer mehr Freiräume und nutzte diese auch. Özkara legte per Elfmeter nach Wiederanpfiff zügig den zweiten Treffer nach (48.). Die Wattenscheider Defensive bröckelte und die Hausherren spielten sich in einen Rausch. Sezer frei vor Staudt traf in der 59. Minute zur Vorentscheidung. Bulut nach Konter (67.), Özkara per Abstauber (77.), Holldack nach Abwehrfehler (83.), Marzullo nach langem Pass (85.) und erneut Holldack (89.) sorgten für den Endstand.

Auch beim Wuppertaler SV läuft bisher nicht alles rund. Beim Remis gegen den SC Wiedenbrück ließ der WSV erneut wichtige Heimzähler liegen. Vor allem mit dem ersten Durchgang dürfte Trainer Björn Mehnert nicht zufrieden gewesen sein. Das 1:1 zur Pause war durchaus schmeichelhaft. Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde durch Ruzgis nach Aboagye-Hereingabe in Führung. Wuppertal glich durch ein Eigentor von Amedick zwar umgehend aus (17.), Wiedenbrück hatte aber mehr vom Spiel. Allerdings ließ die Mannschaft von Daniel Brinkmann die nötige Effektivität vermissen.

Im zweiten Durchgang war die Begegnung ausgeglichener, Chancen gab es auf beiden Seiten. In Führung ging erneut der SCW. Der eingewechselte Zahn düpierte Schweers im Strafraum und traf platziert ins linke Eck (69.). Kaum war der Gästejubel jedoch verhallt, klingelte es erneut im Tor von Hölscher. Montag, der noch keine Minute auf dem Feld stand, traf per Kopf zum 2:2 (73.). In den Schlussminuten war die Mehnert-Elf erstmals richtig am Drücker, für drei Zähler reichte es allerdings nicht mehr.

Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Düren können dagegen auf einen erfolgreichen Saisonstart blicken. Beide gewannen am Samstagnachmittag und bleiben somit weiter ungeschlagen. RWO erkämpfte sich drei Punkte im Heimspiel gegen den SV Straelen. Öztürk köpfte in der 8. Minute zunächst zur Führung ein. In der 38. Minute schlug Holthaus dann aus 20 Metern volley zu. Die Gäste fanden derweil im ersten Durchgang offensiv kaum statt, machten nach Wiederbeginn aber ordentlich Dampf. Bis zum Anschluss dauerte es allerdings 72 Minuten. Propheter verlängerte einen Freistoß, Harouz lauerte und schob zum 1:2 ein. RWO wackelte, der knappe Vorsprung hielt aber, weil der SVS mehrere sehr gute Gelegenheiten fahrlässig liegen ließ.

Während die SG Wattenscheid und auch der 1. FC Bocholt deftige Pleiten kassierten, mischt Mitaufsteiger Düren weiter munter vorne mit. Die Truppe von Giuseppe Brunetto behielt auch gegen Borussia Mönchengladbach II die volle Punktzahl zuhause - Endstand 1:0. Der goldene Treffer gelang Geimer drei Minuten vor dem Ende.

Aachen muss weiter warten

Auch bei Alemannia Aachen sprießt so langsam ein zartes Pflänzchen der Ungeduld aus dem Boden. Denn auch das dritte Saisonspiel konnte die Alemannia am Freitagabend nicht mit einem Sieg beenden. Die Aachener verschliefen auswärts gegen Fortuna Düsseldorf II wie schon in den beiden Spielen zuvor den Start, gerieten durch El-Faouzi mit 0:1 in Rückstand (3.), der davon profitierte, dass Uzelac zuvor über einen Querpass stolperte. Anschließend übernahmen die Aachener aber klar das Heft des Handelns und erspielten sich Torchancen: Mause vergab vor dem Keeper, Bajric traf nur die Latte. Kurz vor der Pause erst fiel so der verdiente Ausgleich: Mause war nach einem Querschläger von Bodzek mit dem 1:1 zur Stelle (45.). Auch in Durchgang zwei ein ähnliches Bild: Aachen war deutlich überlegen, die Heimelf verteidigte leidenschaftlich und konnte sich bei Keeper Gorka bedanken, der einen Sahnetag erwischte. Düsseldorfs Corsten musste nach wiederholtem Foulspiel kurz vor Schluss noch mit der Ampelkarte vom Platz, aber auch das änderte nichts am Punktgewinn der Heimelf. Aachen muss weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison warten.

Ganz anders die Stimmungslage in Rödinghausen: Spiel Nummer zwei und Sieg Nummer zwei für den SVR, der diesmal bei Fortuna Köln mit 2:0 gewann - für die Kölner übrigens die zweite Niederlage im zweiten Heimspiel. Es war ein verdienter Erfolg, den Schaub früh per direktem Freistoß einleitete (3.). Eine halbe Stunde später stand es dann 2:0 für die effizienten Gäste, Wolff war nach einer Flanke aus kurzer Distanz zur Stelle (33.). Von der Heimelf war wenig zu sehen, das änderte sich auch in einer zweiten Hälfte arm an Höhepunkten nicht.

Einen 5:0-Kantersieg feierte kurz darauf Preußen Münster gegen Aufsteiger FC Bocholt, die Preußen grüßen somit mit neun Zählern aus drei Partien von der Tabellenspitze. Es war ein Klassenunterschied zwischen den beiden Kontrahenten zu sehen, schon in Durchgang eins war Bocholt klar unterlegen, lag durch ein Eigentor von Beckert allerdings nur knapp mit 0:1 zurück (31.). In Durchgang zwei legte Remberg nach Vorlage Wooten aber schnell das 2:0 nach (48.), der Vorlagengeber selbst verwandelte dann einen Foulelfmeter zum 3:0 (59.). Beiden Akteuren sollte an diesem Tag noch ein Doppelpack gelingen: Remberg traf aus der Distanz zum 4:0 (71.), gleich darauf stellte Wooten nach Vorlage Teklab den 5:0-Endstand her. Aufsteiger Bocholt wartet damit weiter auf den ersten Punkt.

Schalke II kann Serie ausbauen

Am Sonntag will die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 ihren dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Gegner ist der SV Lippstadt 08, der vorheriges Wochenende spielfrei war, seinen Auftakt bei Fortuna Köln aber erfolgreich gestalten konnte (1:0). Auch der 1. FC Kaan-Marienborn konnte am 1. Spieltag gewinnen (2:1 gegen Mönchengladbach II) und kehrt nach dem respektablen 0:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg zurück in den Ligaalltag, der für den 1. FC Köln II mit null Punkten und 1:8 Toren bisher zwei enttäuschende Nachmittage mit sich brachte.