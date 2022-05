DEB-Team trifft im WM-Viertelfinale auf Tschechien

Das Viertelfinale steht. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt es mit Tschechien zu tun.

Mit dem 3:4 n.P. gegen die Schweiz hat Deutschland den historischen zweiten Vorrundenplatz gesichert und trifft im Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland am Donnerstag auf den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien.

Die Tschechen gingen am Dienstagabend in Tampere gegen WM-Gastgeber und Olympiasieger Finnland beim 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) leer aus und müssen sich in der Vorrundengruppe B mit dem dritten Platz hinter den Finnen und den Schweden begnügen.

Deutschland als Zweiter der Gruppe A kann damit am Donnerstag noch einmal in Helsinki antreten.

In den zwei Testspielen zur WM traf das DEB-Team schon zweimal auf Tschechien, einem 2:6 ließ die Söderholm-Mannschaft ein 2:0 folgen. Allerdings hatten sowohl das deutsche wie auch das tschechische Team noch nicht den kompletten Kader zur Verfügung.

Gastgeber Finnland bekommt es mit der Slowakei zu tun

Finnland spielt im Viertelfinale in Tampere gegen die Slowakei, die sich am letzten Vorrundenspieltag noch mit einem fulminanten 7:1 gegen Dänemark in die K.o.-Runde rettete. Die übrigen Viertelfinalspiele am Donnerstag lauten Schweden gegen Kanada und Schweiz gegen die USA