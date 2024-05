DEB-Team trifft im WM-Viertelfinale auf Lieblingsgegner Schweiz

"Wir nehmen jeden Gegner", hatte Harold Kreis mit Blick auf das Viertelfinale bei der Eishockey-WM betont. Es wird wieder die Schweiz. Der Lieblingsgegner des DEB-Teams.

Und schon wieder wartet die Schweiz. Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im WM-Viertelfinale am Donnerstag (16.20 Uhr) einmal mehr mit dem Lieblingsgegner zu tun. Zum dritten Mal in vier Jahren kommt es diesmal im tschechischen Ostrava zum Duell mit dem Rivalen, der im letzten Gruppenspiel nach einem Doppelpack von Kevin Fiala und einem Treffer von Andrea Glauser Finnland mit 3:1 in die Schranken gewiesen hat und so Platz zwei in der Gruppe A vor Gastgeber Tschechien behauptete.

WM 2024 Das Viertelfinale im Überblick

Am Dienstag hatte das Team von Bundestrainer Harold Kreis durch ein 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) gegen Frankreich Platz drei in der Gruppe B gesichert. "Die erste Etappe haben wir geschafft. Jetzt geht die nächste Etappe los", sagte Kreis.

2010, 2021 und 2023 bezwang die Auswahl des DEB die Schweizer jeweils in der K.-o.-Runde. Auch bei Olympia 2018 war die deutsche Mannschaft Endstation für die Eidgenossen.

"Es macht immer Spaß, gegen sie zu spielen. Sie haben vielleicht etwas Angst vor uns, wenn man die letzten Jahre anschaut", sagte NHL-Star J.J. Peterka von den Buffalo Sabres.