DEB-Team kann nur noch Vierter werden

Deutschland kann bei der WM in der Gruppe A nur noch Platz vier erreichen. Denn das Favoritentrio USA, Finnland und Schweden siegte am Samstag unisono. In der Gruppe B feierte die Schweiz einen Prestigesieg.

Freuen sich über einen Treffer für die USA: Alex Tuch (li.) und Rocco Grimaldi. IMAGO/GEPA pictures