DEB-Team hofft in Helsinki auf Rehabilitation - und braucht das Viertelfinale

Der Stachel des Scheitern bereits in der Vorrunde bei den Olympischen Spielen von Peking saß tief. Bei der WM in Finnland hat die DEB-Auswahl nun die Chance, sich zu rehabilitieren, was nicht nur aus Prestigegründen nötig ist.

Nur elf Spieler, die in Peking einzig zu einem 3:2-Erfolg gegen den zweitklassig besetzten Gastgeber China gekommen waren, sind auch in Finnland wieder mit von der Partie. Toni Söderholm setzt dabei auf eine Mischung aus erfahrenen Nationalspielern, wie Korbinian Holzer, Matthias Plachta oder Marcel Noebels, die NHL-Stars Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle und junge Talenten aus der DEL, wie Alexander Ehl oder Samuel Soramies.

Mehr Erfolg als in Peking tut Not, denn durch das frühe Aus bei Olympia rutschte Deutschland in der Weltrangliste von Platz fünf auf neun ab. Um sich ohne Qualifikationsturnier auch für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand zu qualifizieren, bedarf es dringend der Viertelfinalqualifikation bei den kommenden beiden WM-Turnieren.

Glückliche Gruppenkonstellation?

Dass die Chancen hierfür in diesem Jahr gar nicht einmal schlecht aussehen, hat weniger mit Söderholms Kader zu tun, für den man sich noch weitere Verstärkungen aus Nordamerika erhofft, sondern mit der Gruppenkonstellation nach den Suspendierungen von Russland und Belarus.

Denn in Gruppe A trifft das DEB-Team mit Kanada, das gleich am Freitag (19.20 Uhr) Auftaktgegner ist, nur auf eine der großen Nationen. Schweden, Finnland, die USA und Tschechien tummeln sich allesamt in Gruppe B.

Nur zwei krasse Außenseiter

Ein Selbstläufer wird die Viertelfinalqualifikation - trotz erneut großer deutscher Ambitionen - indes kaum werden. Denn mit der Schweiz, der Slowakei und Dänemark, aber auch Kasachstan, warten einige unangenehme Kontrahenten. Gerade die Eidgenossen haben mehrere NHL-Stars, darunter Nico Hischier (New Jersey Devils) und Timo Meier (San Jose Sharks), in den eigenen Reihen. Die Slowakei (Tomas Tatar) sowie Dänemark (Nikolaj Ehlers) ebenso.

Obwohl auch Frankreich mit Alexandre Texier einen jungen NHL-Akteur dabei hat, sind die Franzosen, ebenso wie Italien, krasser Außenseiter in der Gruppe A, die in Finnlands Hauptstadt Helsinki spielt.

Hoffnungsträger Seider und Stützle

Vor allem die jungen Akteure werden letztlich darüber entscheiden, ob sich das DEB-Team nicht nur unter die ersten Vier der Gruppe schieben, sondern womöglich mit erfrischendem Eishockey ähnlich positive Schlagzeilen schreiben kann, wie die Auswahl von 2021, die es überraschend bis ins Halbfinale geschafft hatte.

Große Hoffnungen ruhen natürlich auf Moritz Seider, der in der NHL nach einer bemerkenswerten Saison 2021/22 als Favorit auf den Gewinn der Calder Trophy als bester Neuling in der NHL gilt. Aber auch sein Kumpel Tim Stützle aus gemeinsamen Zeiten bei den Jungadlern in Mannheim, der in der zweiten Saisonhälfte bei den Ottawa Senators aufblühte, gilt bereits als kommender Star in der besten Liga der Welt.

Medaillengewinn scheint unrealistisch

Gelingt es Söderholm diesmal wieder, sein Team zu einer Einheit zusammenzuschweißen und von Anfang an zu fokussieren, dann ist Platz zwei in der Gruppe durchaus möglich. Angesichts der zahlreichen NHL-Spieler, die die Top-Nationen nach Finnland holten, und die somit über deutlich mehr Tiefe verfügen als das deutsche Team, scheint ein Medaillengewinn dennoch unrealistisch.