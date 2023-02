DEB reist mit U-25-Auswahl in die Slowakei - Sulzer als Chefcoach

Die deutsche Nationalmannschaft reiste am heutigen Montag mit einer 24-köpfigen U-25-Auswahl zu einer Trainingsmaßnahme inklusive Testspielen in die Slowakei.

Während der künftige Bundestrainer Harold Kreis, der noch die Schwenninger Wild Wings in der DEL trainiert, nicht mit in die Slowakei reist, wird das deutsche Team vom künftigen Assistenztrainer Alexander Sulzer (derzeit "Co" bei den Fischtown Pinguins) betreut.

Zu Sulzers Trainerstab in der Slowakei gehören Sebastian Osterloh, Tyler Haskins (Co-Trainer der Grizzlys Wolfsburg) sowie Torwarttrainer Sinisa Martinovic (Torwarttrainer der U 20 des DEB und der Kölner Junghaie).

Zwei Tests am Mittwoch und Donnerstag

"Der Schwerpunkt wird ganz klar auf den Basics liegen. Wir möchten in der sehr kurzen gemeinsamen Vorbereitungszeit mit einigen Debütanten im Team als Mannschaft zueinander finden und die Spielstruktur verinnerlichen", meinte Sulzer auf der Webseite des DEB.

Als Abschluss der Maßnahme stehen am Mittwoch (18 Uhr in Michalovce) sowie am Donnerstag (17.30 Uhr in Kosice; jeweils live bei Magenta Sport) zwei Testspiele gegen die Slowakei auf dem Programm.

Der deutsche Kader:

Tor: Tobias Ancicka (Eisbären Berlin), Florian Bugl (Straubing Tigers), Arno Tiefensee (Adler Mannheim).

Abwehr: Eric Mik (Eisbären Berlin), Fabrizio Pilu (Adler Mannheim), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Daniel Wirt (Löwen Frankfurt), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG).

Angriff: Alexander Blank, Tobias Eder, Alexander Ehl (alle Düsseldorfer EG), Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Dennis Lobach (alle Nürnberg Ice Tigers), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters), Philipp Krauß (ERC Ingolstadt), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin), Josh Samanski (Straubing Tigers), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Tim Wohlgemuth (Adler Mannheim).