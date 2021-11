DEB-Frauen stolpern zum Auftakt gegen Österreich

Mit einer herben Enttäuschung begann für die deutschen Eishockey-Frauen das Qualifikationsturnier für Olympia 2022 in Peking - die DEB-Frauen benötigen nun Schützenhilfe.

Deutschland unterlag am Donnerstagabend in Füssen zum Auftakt der Olympia-Qualifikation mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) gegen Österreich, der Traum von den Spielen in Peking droht früh zu platzen.

"Wir hatten viele Chancen, viel Überzahl. Aber wenn man die Dinger nicht reinmacht, wird's schwierig. Mit null Toren gewinnt man kein Spiel", erklärte Verteidigerin Anna-Maria Reich bei "MagentaSport": "Am Ende hat auch ein bisschen Scheibenglück gefehlt."

Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler wurde zunächst seiner Favoritenrolle gerecht, lediglich ein Treffer fehlte. Der gelang den Österreicherinnen in Unterzahl nach einem Konter durch Theresa Schafzahl (19.). Torhüterin Sandra Abstreiter wehrte nach einer guten halben Stunde einen Penalty von Anna Meixner ab, patzte dann aber beim 0:2 durch Janine Weber (35.). Weber sorgte fünf Minuten vor dem Ende mit ihrem zweiten Treffer für Ernüchterung beim DEB-Team um Kapitänin Julia Zorn.

Deutschland, das noch gegen Italien und Dänemark spielt, ist nach dem 0:3 mit Blick auf Peking auf Schützenhilfe angewiesen, denn nur die Turniersiegerinnen lösen das Ticket für die olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022).

Eishockey-Frauen spielen um Olympia-Ticket und ihre Zukunft