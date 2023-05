DEB arbeitet "akribisch" an WM-Teilnahme Draisaitls

Nach dem Play-off-Aus mit den Edmonton Oilers scheint eine WM-Teilnahme Leon Draisaitls möglich. Für DEB-Sportdirektor Christian Künast gibt es dabei aber noch einiges zu erledigen.

DEB-Sportdirektor Christian Künast hofft weiter auf die Teilnahme von NHL-Topstar Leon Draisaitl an der seit Freitag laufenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Der 27-jährige Stürmer schied am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Edmonton Oilers in der zweiten Play-off-Runde gegen die Vegas Golden Knights aus und beendete damit seine NHL-Saison früher als erhofft.

"Es sind sehr viele Dinge zu erledigen. Wir sind sehr akribisch im Hintergrund. Wir sind auf alles vorbereitet", sagte Künast am Montag vor dem Gruppenspiel gegen die USA (LIVE! bei kicker) im finnischen Tampere bei "MagentaSport". Ob bereits Kontakt zu Draisaitl bestehe, ließ Künast offen. "Wenn es was zu vermelden gibt, werden wir es vermelden", sagte er nur.

Sollte sich Draisaitl für die Reise nach Finnland entscheiden, um das deutsche Team zu unterstützen, wäre er wohl zum Ende der Woche verfügbar. Für das Team von Bundestrainer Harold Kreis könnte der Stürmer somit frühestens in den letzten Vorrundenspielen gegen Ungarn (Sonntag, 15.20 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 23.5, 11.20 Uhr) zum Einsatz kommen. Künast hatte jedoch schon zuvor betont, dass sich ein Einsatz Draisaitls auch für ein Spiel lohnen würde.

"Wenn er kommen kann, hilft er jeder Mannschaft auf der Welt weiter", sagte Künast: "Meine Aussage war, Leon würde sich auch für ein Spiel lohnen, dann meine ich ein entscheidendes - sei es ein Viertelfinale oder ein anderes Spiel." Das Viertelfinale ist das Minimalziel des deutschen Teams. Dafür müssen die Deutschen, die mit zwei Niederlagen in das Turnier gestartet sind, in ihrer Gruppe mindestens Vierter werden.

Auch ein Einsatz Grubauers ist möglich

Im WM-Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis stehen derzeit drei NHL-Profis: Top-Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) sowie die beiden Stürmer John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San Jose Sharks). Alle drei hatten mit ihren Vereinen die Play-offs verpasst. Aus der zweitklassigen AHL sind außerdem die Verteidiger Kai Wissmann (Providence Bruins) und im USA-Spiel auch erstmals Leon Gawanke (Manitoba Moose) dabei.

Möglich wäre zudem ein WM-Einsatz von Torhüter Philipp Grubauer. Für den Goalie der Seattle Kraken steht am Montagabend (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel gegen die Dallas Stars an. Bei einem Ausscheiden könnte Grubauer ebenfalls für den WM-Kader nachgemeldet werden. Denn - wie Filip Varejcka im Sturm - ist auch der ebenfalls nach Tampere mitgereiste Keeper Maximilian Franzreb bislang nicht für das Turnier gemeldet worden.