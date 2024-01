Deal vollzogen: Dier erhöht Tuchels Optionen in der Abwehrzentrale

Der FC Bayern hat die Personaldecke in der Defensive aufgestockt und holt Eric Dier von Tottenham Hotspur nach München.

Dirigiert jetzt auch in München in der Defensive: Eric Dier. IMAGO/PA Images

In der laufenden Spielzeit musste Bayern-Trainer Thomas Tuchel schon das eine oder andere Defensiv-Experiment wagen und hatte gerade in diesem Mannschaftsteil immer wieder für Korrekturen in der Winter-Transferphase geworben.

Der Coach wurde nun von den Münchner Verantwortlichen erhört: Wie schon am Donnerstagvormittag quasi bestätigt, holt der deutsche Rekordmeister mit Eric Dier einen hartgesottenen und erfahrenen Abwehrspieler aus der Premier League. In München unterschrieb er einen Leihvertrag bis Saisonende, darüber hinaus wurde eine Kaufoption für ein weiteres Jahr vereinbart. Dier erhält beim Rekordmeister die Rückennummer 15.

"Wir sind froh, dass wir Eric Dier verpflichten konnten", wird Sportdirektor Christoph Freund in einer Klubmitteilung zitiert: "Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein. Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen."

Der 29-jährige Engländer zählte in den vergangenen Jahren zum Inventar von Tottenham Hotspur, hat 329 Pflichtspiele (zwölf Tore) für die Londoner absolviert. Hinzu kommen seit seinem Länderspiel-Debüt im November 2015 bisher 49 Partien für die Three Lions, in denen der 1,88 Meter große und 86 Kilo schwere Dier dreimal traf.

Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Eric Dier

Der Spieler verriet, dass durch seinen Wechsel "ein Traum wahr geworden ist, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Klubs wie den FC Bayern spielen. Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Geschichte." Er selbst möchte seinem neuen Team "mit meiner Vielseitigkeit in der Defensive helfen" und er freut sich zudem "auf die Fans in der Allianz Arena, die in meinen Augen eines der schönsten Stadien der Welt ist".

Dier spielte bei Tottenham vornehmlich in der Abwehrzentrale, mal in einer Dreierkette, aber auch in der Viererkette hat er schon zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Seinen letzten Auftritt für die Spurs, für die er in der laufenden Runde unter dem neuen Coach Ange Postecoglou nur viermal in der Premier League zum Einsatz kam, absolvierte er am letzten Tag des Jahres 2023 beim 3:1 gegen Bournemouth mit einem siebenminütigem Kurzeinsatz.

Ausbildung bei Sporting - Wiedersehen mit Kane

Dier, der seine fußballerische Ausbildung bei Sporting Lissabon erlangte und für den portugiesischen Klub auch im Sommer 2012 sein Profi-Debüt feierte, trifft in München seinen langjährigen Spurs-Kollegen Harry Kane wieder. Mit dem Torjäger der Münchner erlebte er auch sein bisheriges sportliches Highlight: das Champions-League-Finale 2019 in Madrid, das Tottenham gegen den FC Liverpool allerdings mit 0:2 verlor.

Mit Dier ergeben sich für Tuchel in der Defensivzentrale nun wieder nominell mehrere Optionen, hat er doch mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-Jae Kim (aktuell beim Asien-Cup) drei gestandene Innenverteidiger zur Verfügung sowie mit Tarek Buchmann ein Talent in der Hinterhand.