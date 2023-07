Deal um van den Berg in den letzten Zügen

Das Interesse ist bereits seit geraumer Zeit bekannt, jetzt dürfte es schnell gehen: Mainz 05 steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Sepp van den Berg (21), der vergangene Saison für Schalke 04 auflief.

Gerade mal neun Einsätze in der abgelaufenen Saison reichten, um sich nachhaltig in den Blickpunkt zu spielen. Verteidiger Sepp van den Berg, 2022/23 vom FC Liverpool an Schalke 04 ausgeliehen, fiel wegen Sprunggelenks- und Fußverletzung von Anfang Oktober bis Ende April aus, konnte daher nur punktuell mitarbeiten am letztlich gescheiterten Unternehmen Klassenerhalt.

Auch die U-21-Europameisterschaft verpasste der Youngster zuletzt, schuld war diesmal ein Muskelbündelriss. An Interessenten am talentierten Niederländer mangelte es in diesem Sommer gleichwohl nicht. Zu diesen zählte seit geraumer Zeit auch Bundesligist Mainz 05 - der inzwischen das Rennen gemacht hat. Ein entsprechender Bericht der "Bild" deckt sich mit kicker-Informationen.

Leihe oder Kauf? Der Spieler wäre zu allem bereit

Van den Berg hat sich nach einem Treffen mit 05-Coach Bo Svensson für die Rheinhessen entschieden. Sportvorstand Christian Heidel verhandelt aktuell mit Liverpools Eigentümern die finalen Details des bereits sehr weit gediehenen Deals. Noch offen ist dabei, ob van der Berg erneut lediglich ausgeliehen oder nun fix transferiert wird. Der Rechtsfuß, dank dem Svensson in der Abwehr flexibler zwischen Dreier- und Viererkette wechseln will, wäre zu allem bereit.

Variante drei: Mainz geht im Fall des Klassenerhalts eine Kaufverpflichtung für Sommer 2024 ein. Das könnte für die 05er vor allem dann bilanztechnisch sinnvoll sein, falls in der jetzt laufenden Transferperiode kein größerer Verkauf eines Leistungsträgers wie Leandro Barreiro oder Anton Stach über die Bühne gehen sollte. Beide Personalien sind noch nicht entschieden, bei Barreiro (Vertrag bis 2024) stehen die Zeichen indes tendenziell auf Abschied.

Ausgerechnet Heidel schnappt Schalke zwei Talente weg

Sportlich gerüstet sind die Mainzer für den Abgang eines ihrer Top-Mittelfeldspieler mit der ebenfalls so gut wie feststehenden Verpflichtung von Tom Krauß (22, RB Leipzig), für die mit rund fünf Millionen Euro Ablöse kalkuliert werden muss. Kleine Pikanterie am Rande: Krauß und van den Berg wurden vergangene Saison noch vom vormaligen Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder nach Schalke gelotst. Jetzt folgen die beiden Hoffnungsträger dem Lockruf von Schröders 05-Nachfolger Heidel - dem wiederum während seiner Zeit auf Schalke (2016 bis 2019) von Kritikern spöttisch eine "Vermainzung" des königsblauen Traditionsklubs vorgehalten wurde.

Nun holt ausgerechnet Mainz zwei begehrte Talente, die auch Schalke nur zu gerne behalten hätte. So ändern sich die Zeiten …