Deal mit der UEFA: Juventus droht "nur" Ausschluss aus der Conference League

Juventus Turin könnte seinen Startplatz in der kommenden Conference-League-Saison verlieren. Der italienische Klub soll einem Medienbericht zufolge einen Deal mit der UEFA abgeschlossen haben.

Von der einen Strafe zur anderen: Dass Juventus Turin für die kommende Saison überhaupt einen Startplatz für die Europa Conference League - und keinen für die Champions League - innehat, liegt maßgeblich an einem Abzug von zehn Punkten, den der italienische Fußballverband wegen Bilanzfälschung verhängt hat und zur Folge hatte, dass Juventus die abgelaufene Serie-A-Saison nur als Siebter beendete.

Nun wird Juventus aber offenbar nicht einmal in der Conference League antreten. Wie die "Corriere dello Sport" am Sonntag berichtet, wird der Klub auch aus diesem Wettbewerb ausgeschlossen und in der kommenden Saison gar nicht international antreten. Das CFCB, die Finanzkontrollkammer der UEFA, hatte vor dem Hintergrund der Bilanzfälschung bereits Anfang Dezember eine Ermittlung gegen den Verein "wegen möglicher Verstöße gegen die Bestimmungen zur Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay" angekündigt.

Deal mit der UEFA soll Teilnahme 2024/25 sicherstellen

Das Urteil in dem Fall steht nun offenbar bevor und soll dem Bericht zufolge in den kommenden Tagen fallen. Demnach soll Juventus für ein Jahr von allen Pokalwettbewerben der UEFA ausgeschlossen werden - das Ergebnis eines Deals, den Gespräche zwischen Verein und Verband ergeben haben sollen.

So soll sich Juventus bereit erklärt haben, den Ausschluss zu akzeptieren und den Fall nicht vor den internationalen Sportgerichtshof CAS zu bringen, im Gegenzug muss der Verein keine Konsequenzen für die Saison 2024/25 fürchten. Für den italienischen Rekordmeister offenbar eine akzeptable Lösung, schließlich ist die Vereinsführung der Bianconeri sowieso nicht scharf auf die Teilnahme an der Conference League, wohingegen man fest damit rechnet, in der darauffolgenden Saison wieder in der Champions League antreten zu können.

Zuletzt war bereits der spanische Vertreter CA Osasuna wegen der Verwicklung in Spielmanipulationen vor knapp zehn Jahren aus der Conference League ausgeschlossen worden. Der Verein hat aber bereits angekündigt, gegen das Urteil vor den CAS ziehen zu wollen.