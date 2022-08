Deal mit Chelsea perfekt: Bayer leiht Hudson-Odoi aus

Bayer Leverkusen hat lange daran gearbeitet, sich auf der Flügel-Position zu verbessern und präsentiert einen namhaften Zugang: Chelseas Offensivspieler Callum Hudson-Odoi wechselt in die Bundesliga.

Der 21 Jahre junge Engländer kommt auf Leihbasis aus London zum Champions-League-Teilnehmer Bayer 04. Mit dem Deal ist Leverkusen ein echter Coup gelungen. Hudson-Odoi stand bei mehr als einem halben Dutzend Klubs auf dem Zettel - auch der FC Bayern hatte in der Vergangenheit bereits Interesse am Rechtsfuß gezeigt. Hudson-Odoi stand in der Vergangenheit sogar bereits dreimal für die englische Nationalelf auf dem Platz.

"Mit Callum Hudson-Odoi haben wir einen schnellen und durchsetzungsfähigen Außenbahnspieler verpflichtet. Er bringt alles mit, um uns sofort weiterzuhelfen", teilte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes mit. "Callum hat weit über 100 Pflichtspiele für Chelsea bestritten, sich in der Premier League und auch in der Champions League bewährt. Mit ihm bekommt unser Angriffsspiel nochmals eine besondere Komponente. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat."

Havertz empfahl den Wechsel nach Leverkusen

Bei Bayer 04 bietet sich Hudson-Odoi die Chance auf regelmäßige Einsätze, die er unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea zuletzt nicht bekam. Bei den Blues durfte der schnelle Flügelspieler in dieser Saison noch gar nicht mitwirken. Leverkusen hingehen suchte zuletzt nach einer zusätzlichen Alternative für die offensiven Außenbahnen, nachdem mit Karim Bellarabi (Außenmeniskus-Riss) und Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) zwei Akteure länger fehlen.

"Der Wechsel nach Deutschland ist für mich eine total spannende Sache, und mit Bayer 04 Leverkusen kann ich auch noch in der Champions League spielen", wird Hudson-Odoi in einer Pressemitteilung zitiert. "Diese Kombination ist wirklich attraktiv, und ich bin neugierig auf den Klub, die Fans und die Bundesliga. Kai Havertz hat mir in der Chelsea-Kabine nur Gutes über Bayer 04 erzählt."

Hudson-Odoi hatte in der Saison 2017/18 seinen ersten Profieinsatz für Chelsea absolviert, konnte sich bislang aber nicht als Stammkraft durchsetzen.