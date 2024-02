Deal am Deadline Day: Gummersbach leiht Oskarsson von den Löwen aus

Am letzten Tag der Transferfrist und kurz vor dem ersten Heimspiel im Kalenderjahr 2024 hat der VfL Gummersbach noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen: Mit sofortiger Wirkung wurde Arnor Oskarsson von den Rhein-Neckar Löwen per Leihe bis Saisonende verpflichtet.

Viel Zeit blieb dem VfL Gummersbach nicht mehr, schließlich endet die Transferfrist am Donnerstag. Der Traditionsklub schlug allerdings rechtzeitig noch einmal auf dem Spielermarkt zu: Von den Rhein-Neckar Löwen kommt der Isländer Arnor Oskarsson zum VfL, der als Linkshänder sowohl im rechten Rückraum als auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann.

"Wir sind in erster Linie den Löwen dankbar, dass wir Arnor ausleihen konnten", wird VfL-Chefcoach Gudjon Valur Sigurdsson, ein Landsmann von Oskarsson, in einer Pressemitteilung zitiert: "Auf der halbrechten Position haben wir derzeit unsere Probleme, weil Tom Jansen verletzt, Finn in Dormagen und Giorgi seit der Europameisterschaft angeschlagen ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass Arnor uns bis zum Sommer unterstützen kann." Der 23-Jährige ist bereits beim nächsten Heimspiel am Montag gegen den SC DHfK Leipzig spielberechtigt.

Sigurdsson verfolgt Oskarssons Weg schon lange

Oskarsson war erst im Sommer aus Reykjavik nach Deutschland gekommen, wo er bei den aktuell schwer kriselnden Rhein-Neckar Löwen einen Vertrag bis 30. Juni 2025 unterzeichnete. "Aufgrund deren extremer Stärke auf der rechten Spielseite ist Arnor dort allerdings noch nicht viel zum Einsatz gekommen, aber ich kenne ihn schon seit vielen Jahren", sagt Sigurdsson über seinen neuen Schützling, dessen Vater Sigurdsson lange Jahre als Co-Trainer der isländischen Nationalmannschaft selbst coachte.

Worauf sich die Fans in Gummersbach freuen dürfen? "Er ist ein kleiner, wendiger Spieler mit hoher Spielintelligenz", charakterisiert Sigurdsson den Rückraumspieler: "Ich hoffe, dass er bei uns schnell Fuß fassen kann." Das wird auch der ehemalige isländischen Juniorennationalspieler hoffen - um endlich in der Bundesliga anzukommen. In 19 Einsätzen im deutschen Oberhaus erzielte Oskarsson bis dato lediglich vier Tore.