Deadline Day in der Türkei: Galatasaray verpflichtet Quintett um Icardi

Galatasaray Istanbul schlägt kurz vor der Schließung des Transferfensters nochmal zu. Der Verein verpflichtet gleich fünf Spieler: Darunter Mauro Icardi, Juan Mata und Milot Rashica.

Mauro Icardi wurde bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag frenetisch am Flughafen empfangen. IMAGO/Seskim Photo

Nur vier Tore erzielte Galatasaray in den ersten fünf Ligaspielen - zu wenig für den Klub aus Istanbul. Daher verstärkte sich der türkische Rekordmeister am letzten Tag der Transferperiode in der Türkei gleich mit vier neuen Offensivspielern: Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica und Yusuf Demir. Dazu kommt in Mathias Ross noch ein junger Abwehrspieler aus Aalborg. Die Transfers hatten sich bereits am Mittwoch angedeutet. So veröffentlichte der SüperLig-Klub beispielsweise in der Nacht auf Donnerstag Bilder von Icardis Empfang am Flughafen.

Bei meiner Ankunft war ich von dieser Art von Liebe sehr berührt. Mauro Icardi

Der Argentinier, der bis zum Saisonende von PSG an Galatasaray ausgeliehen ist, sei vom Empfang beeindruckt gewesen. "Es war ein unglaublicher Empfang. Schon bei meiner Ankunft war ich von dieser Art von Liebe sehr berührt", wird der Angreifer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Auch Ex-Bremer Rashica freut sich bereits auf die Fans im Stadion. Der Kosovare kommt genauso wie Icardi für ein Jahr auf Leihbasis nach Istanbul. Damit beendet er das Kapitel Norwich City zumindest vorübergehend schon nach einer Spielzeit. Bei den Canaries erfüllte er nie wirklich die Erwartungen: Rashica erzielte in 31 Premier-League-Partien lediglich einen Treffer.

Mata verlässt England nach elf Jahren

Eine deutlich bessere Statistik im englischen Oberhause weist Mata auf. In seinen elf Jahren in der Premier League (drei beim FC Chelsea und acht bei Manchester United) stand der Spanier in 278 Partien auf dem Feld und traf 52-Mal. Seitdem sein Kontrakt in Manchester im Sommer ausgelaufenen war, suchte der 34-Jährige nach einer neuen Herausforderung. Diese hat er nun in Istanbul gefunden, wo er einen Zweijahreskontrakt unterzeichnete. "Ich fühle mich gut, bin gespannt, motiviert und dankbar, dass ich hier bin", erläuterte der Mittelfeldspieler.

Von dem erfahrenen Neuzugang wird sicherlich auch eine weitere Last-Minute-Verpflichtung profitieren. Der 19-jährige Demir, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, wird sich einiges von Mata abschauen können. Der Youngster von Rapid Wien wechselt für sechs Millionen Euro in die Türkei. Dem Vernehmen nach könnte die Summe dank Bonuszahlungen auf zehn Millionen Euro ansteigen. "Ich spiele für das größte Team in der Türkei. Unser Ziel ist es, Meister zu werden", so der ehemalige Barcelona-Spieler.

Verpflichtungen sind deutliches Zeichen an die Konkurrenz

Der Fünfte im Bunde ist ein eher unbekannter Name: Ross zieht es für 1,75 Millionen Euro nach Istanbul. Der Innenverteidiger, der einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete, soll für weitere Stabilität in der ohnehin schon guten Defensive (erst zwei Gegentore) sorgen.

Die Neuverpflichtungen sind auch ein Zeichen an die Konkurrenz - nach zuletzt drei Jahren ohne Meistertitel möchte Galatasaray am Saisonende ganz oben stehen. Neben dem Quintett am Deadline Day verpflichteten die Türken nämlich bereits zuvor unter anderem Napolis Rekordtorschütze Dries Mertens.