Der Begriff "Deadline Day" taucht im Fußball oftmals im Zusammenhang mit dem Transferfenster auf. Für viele Fans ist der Deadline Day das Highlight einer jeden Sommer- oder Winterpause - hier gibt es Gerüchte um Spielerwechsel, harte Verhandlungen und freudige Vertragsabschlüsse.

Was ist der "Deadline Day"?

Das Transferfenster endet mit dem Deadline-Day. An diesem Tag haben Fußballvereine die letzte Chance, Talente für ihren Kader zu finden. Die Akteure haben die Chance, den Verein zu wechseln und sich somit neuen Herausforderungen zu stellen. Der Deadline Day ist somit in der Winter- und der Sommerpause verbreitet. Zweimal im Jahr gibt es den Deadline Day, der auch eine eigene mediale Berichterstattung erhält.

Wann gibt es ein Transferfenster?

In Deutschland gibt es jeweils in der Sommer- und Winterpause ein festgelegtes Transferfenster, sodass Spieler nur in diesem Zeitraum wechseln dürfen. Nach dem Ende einer Saison steigt die Anzahl an Wechselgerüchten.

Wie lang ist das Transferfenster?

Die FIFA schreibt allen Fußballliegen vor, dass jährlich zwei "Wechselperioden" eingerichtet werden. Dieses Transferfenster zwischen zwei Saisons sollte eine Dauer von zwölf Wochen haben. Zwischen der Hin- und Rückrunde wird ein Transferfenster von vier Wochen angepeilt. Für Abweichungen der Regel, benötigen Vereine eine Genehmigung von der FIFA.

Warum gibt es festgelegte Zeiträume für den Transfer?

Bestimmte Transferperioden gibt es vor allem für eine ausgeprägte Fairness. Während einer Saison soll weitgehend Ruhe herrschen und der Fokus auf dem Fußball liegen. Verhandlungen erfolgen dann nach der Saison, in der Sommer- oder Winterpause.