"Deadline Day" 2023: So schließt das Winter-Transferfenster

Nur noch bis Dienstagabend sind Wechsel in die Bundesliga erlaubt - in andere Ligen aber auch danach noch. Die wichtigsten Fakten zum Winter-Transferfenster 2023.

Plötzlich wird es für Max Eberl und RB Leipzig noch einmal ernst. Nach Christopher Nkunku, der sich im Herbst einen Außenbandriss im Knie zugezogen hatte und noch einige Wochen ausfallen wird, erwischte es am Freitag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:1) mit Dani Olmo plötzlich den zweiten wertvollen Offensivspieler. Rund fünf Wochen wird der Spanier wegen eines Muskelfaserrisses fehlen - und so sondiert Eberl inzwischen fieberhaft den Markt nach einem offensiven Mittelfeldspieler. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr.

Nur noch bis diesen Dienstag, 31. Januar, um 18 Uhr haben die deutschen Profiklubs Zeit, eine Verstärkung zu finden. Dann endet die sogenannte Wechselperiode II, und alle erforderlichen Unterlagen für verpflichtete Neuzugänge müssen ins digitale Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) der DFL hochgeladen sein.

Im vergangenen Winter machten die Bundesligisten sogar ein Plus

Nach diesem "Deadline Day" können - anders als nach dem sommerlichen Transferfenster - auch keine vertragslosen Spieler mehr verpflichtet werden. Abgänge sind dann allerdings in einige Länder noch möglich, etwa in die Türkei, die USA oder die Schweiz (Übersicht siehe unten). England, Spanien, Italien und Frankreich schließen ihr Fenster dagegen ebenfalls am 31. Januar.

zum Thema Der kicker-Transferticker

In der vergangenen Winter-Wechselperiode hatte die Bundesliga im Vergleich zu den anderen europäischen Topligen sehr zurückhaltend agiert. Während La Liga rund 74, die Ligue 1 80, die Serie A 175 und die Premier League satte 354 Millionen Euro an Ablösesummen in neue Spieler investiert hatten, waren die Bundesligisten zusammen "nur" auf 62,6 Millionen Euro gekommen und hatten als einzige dieser fünf Ligen am Ende ein Plus erwirtschaftet (+4,9 Millionen Euro).

Ausgewählte Winter-Transferfenster 2023 in der Übersicht:

England: 1.1. bis 31.1.

Spanien: 2.1. bis 31.1.

Italien: 2.1. bis 31.1.

Frankreich: 1.1. bis 31.1.

Portugal: 3.1. bis 2.2.

Niederlande: 3.1. bis 31.1.

Österreich: 7.1. bis 6.2.

Schweiz: 16.1. bis 15.2.

Türkei: 12.1. bis 8.2.

USA: 31.1. bis 24.4.

Australien: 11.1. bis 7.2.