Deadline 24. April: So geht es weiter mit dem Liga-Investor

Das umstrittene Thema Liga-Investor biegt auf die Zielgerade ein, der kicker kennt den Zeitplan. Hinter den Kulissen finden erbitterte Diskussionen statt.

Zehn Tage Zeit haben die sechs Private-Equity-Gesellschaften noch, um ihre vorläufigen Ideen in der Guiollettstraße in Frankfurt/Main einzureichen, wo die Deutsche Fußball-Liga DFL ihren Sitz hat. Am 24. April also ist Deadline, dann müssen die Finanzinvestoren Advent, Blackstone, Bridgepoint, CVC, EQT und KKR ihre sogenannten indikativen Angebote abgegeben haben. Das bedeutet auch: Die ursprünglich für den 28. April angedachte, nächste außerordentlichen Mitgliederversammlung kann erst später stattfinden, da die Einladung zu dieser statutengemäß mindestens eine Woche vor dem Termin vollzogen werden muss. Eine mit dem Prozess vertraute Person sprach jedoch von einem Datum eher nach dem 10. Mai, also mitten im Saisonfinale.

Dabei soll es sich um eine reine Informationsveranstaltung handeln zu den indikativen Angeboten, aus denen die zwei bis drei attraktivsten Offerten selektiert werden sollen. Nicht vor Ende Mai soll es nach kicker-Informationen die nötige Abstimmung geben über eine mögliche Partnerschaft, was zwei Drittel der 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga bejahen müssten. 2 bis 3 Milliarden Euro wollen manche im Ligaverband über den Investoreneinstieg erlösen für eine über 20 bis 25 Jahre angelegte Beteiligung mit 12,5 bis 20 Prozent an einer Tochterfirma, in die die Medienrechte ausgelagert werden.

Zuletzt ernteten die Befürworter des Deals, zu denen unter anderem der Frankfurter Vorstandssprecher Axel Hellmann zählt, der die Liga gemeinsam mit Freiburgs Oliver Leki interimistisch führt, heftige Kritik aus den Kurven. Die Fans hatten den vergangenen Spieltag für eine konzertierte Aktion gegen den potenziellen Investoren-Deal genutzt. Doch auch unter den Funktionären der 36 Liga-Gesellschafter finden nach kicker-Informationen hinter den Kulissen erbitterte Debatten statt. Nachdem sich das Thema nach der Wahl von Kölns Geschäftsführer Christian Keller, der gegen Werder-Boss Klaus Filbry erfolgreich kandidierte, in den DFL-Aufsichtsrat zwischenzeitlich abgekühlt hatte, zeichnet sich immer stärker eine heftige Spaltung innerhalb der beiden höchsten deutschen Profifußball-Ligen in dieser Sache ab. Ausgang offen.