De Wit im Anflug, Zwangspause für Kwarteng

Gut fünf Wochen nach dem Last- Minute-Klassenerhalt nimmt der VfL Bochum das Training wieder auf. Änderungen im Kader aber, das kündigte der neue Trainer Peter Zeidler an, wird es in allen Bereichen noch geben.

Grauer Himmel, aber strahlende Mienen auf dem Leichtathletik-Platz an der Castroper Straße, als rund 500 Zuschauer am Mittwoch den Trainingsauftakt des VfL erlebten. Hoch im Kurs standen einmal mehr die Autogramme von Anthony Losilla, der in der neuen Saison voraussichtlich der älteste Spieler der Bundesliga sein wird, sowie von Lukas Daschner, Philipp Hofmann und Co.

Freundlich begrüßt wurde zum Beispiel auch Rückkehrer Gerrit Holtmann, der aktuell nach seiner Leihzeit wieder zum Bochumer Kader gehört, über dessen Zukunft aber noch nicht endgültig entschieden ist. Stattdessen fehlte ein Spieler, der in seinem zweiten Jahr in Bochum eigentlich so richtig aufdrehen will.

Kwarteng soll im Trainingslager Ende Juli einsteigen

Moritz Kwarteng, Top-Einkauf der vorigen Saison, der auf dem Platz aber wenig Eindrücke hinterließ, verpasste mit Innenbandriss die Endphase der Saison; auch jetzt ist der Offensivmann noch nicht einsatzbereit. Kwarteng werde zunächst weiter die Reha in seiner Heimat Stuttgart absolvieren, teilte Trainer Peter Zeidler mit. Im Trainingslager Ende Juli in Südtirol, so ist es vorgesehen, soll er zumindest Teile des Mannschaftstraining wieder mitmachen.

An den ersten Tagen, kündigte Zeidler an, wolle er die Spielfreude wecken, "ich bin froh, dass es eine lange Vorbereitung wird, länger jedenfalls, als wir es aus der Schweiz gewöhnt sind", erzählte der frühere Trainer des FC St. Gallen. Ins Detail ging er mit Blick auf die Kaderplanung nicht, deutete aber an, dass es in allen Mannschafts-Teilen noch Zugänge geben wird.

De Wit kurz vor Unterschrift beim VfL

Während die Profis also ihre erste Einheit unter dem neuen Trainer-Team absolvierten, trieb der VfL offenbar einen weiteren Transfer voran. Der seit längerem umworbene Dani de Wit, so war zu hören, tauchte am Mittwoch am Bochumer Stadion-Center auf. Es wird erwartet, dass der 26-jährige Mittelfeldmann von AZ Alkmaar, seit 1. Juli vereinslos, zeitnah seinen Vertrag in Bochum unterschreiben und dann zum Kader dazustoßen wird.

Darüber hinaus fahndet der VfL noch nach einem neuen Torhüter, nachdem die Trennung von Manuel Riemann offensichtlich beschlossene Sache ist. Zudem soll noch ein Innenverteidiger kommen, gewiss auch noch ein Angreifer.

Am Samstag bestreitet der VfL sein erstes Freundschaftsspiel beim Regionalliga-Absteiger RW Ahlen, es folgen am kommenden Mittwoch die Partie bei der SSVg Velbert und am Freitag bei Alemannia Aachen.