De Vries vor dem Aus: Feiert Ricciardo sein Formel-1-Comeback?

Die Scuderia Alpha Tauri ist weiterhin das Schlusslicht in der WM-Wertung der Formel 1. In der Sommerpause könnte das personelle Konsequenzen haben.

Über 33 Sekunden trennten Nyck de Vries in Silverstone am Ende von Max Verstappen - trotz eines Safety-Car-Re-Starts 14 Runden vor dem Ende. Bei Teamkollege Yuki Tsunoda sah es nicht besser aus, der Japaner lag 31 Sekunden hinter dem aktuellen Weltmeister. Es braucht also nicht allzu viel Sachverstand, um zu erkennen, dass Alpha Tauri mit dem aktuellen Boliden einfach nicht mithalten kann.

Zwei WM-Punkte hat das Tochterteam von Red Bull in bisher zehn Rennen erst gesammelt, beide heimste Tsunoda ein. Rookie de Vries wartet derweil noch auf seine ersten Zähler als Alpha-Tauri-Fahrer, der er aber wohl bald nicht mehr sein wird. Der Niederländer, den die Scuderia vor dieser Saison als Ersatz für Pierre Gasly von Mercedes verpflichtet hat, konnte sein Können in der Eliteklasse des Motorsports bisher nicht unter Beweis stellen. Sein bisher bestes Ergebnis: P12 in Monaco.

Man hat sich deutlich mehr erhofft vom einmaligen Formel-2- und Formel-E-Gewinner, der bei seinem F1-Debüt im Williams vergangene Saison in Monza seine Tauglichkeit eigentlich untermauerte. In einem unterlegenen Boliden wurde de Vries Neunter. Daran anknüpfen konnte der 28-Jährige bisher aber nicht - und so könnte seine F1-Karriere schon bald wieder vorbei sein. Denn: Mit Daniel Ricciardo hat Red Bull einen großen Namen des Sports derzeit als Ersatz-Fahrer. Ein Status, mit dem sich der Australier freilich nicht auf Dauer zufriedengeben wird.

Schumacher: "Die Entscheidung ist gefallen"

Nach der vergangenen Saison beendete Ricciardo seine Zusammenarbeit mit McLaren und kehrte zurück zum Red-Bull-Team, wo er zum F1-Fahrer gereift war und zwischen 2014 und 2018 insgesamt sieben Rennsiege einfahren konnte. Die zwei Fahrersitze sind beim F1-Primus aktuell zwar besetzt, durch sein Engagement als Ersatz-Fahrer blieb der Gute-Laune-Bär aus Perth dem Paddock aber erhalten.

Nun deutet alles darauf hin, dass der 34-Jährige nach der Sommerpause wieder zum Fahrerfeld der F1 gehört. "Die Entscheidung ist gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher", schätzte "Sky"-Experte Ralf Schumacher die aktuelle Lage um de Vries ein. Der Niederländer habe es laut dem Ex-F1-Fahrer jedoch "ordentlich gemacht und es ist schade für ihn, dass er Zandvoort wohl nicht fahren kann." Den anstehenden Wechsel sieht Schumacher dennoch "gut für Daniel Ricciardo und fürs Team. Alpha Tauri könnte ein wenig Erfahrung gebrauchen."

Ob es Ricciardo weiterhin drauf hat, kann er bald bei Testfahrten unter Beweis stellen. Ein wichtiger Anhaltspunkt für Red Bull. "Wir schauen uns die Reifentests an und dann können wir sprechen", so Vorstandschef Dr. Helmut Marko.