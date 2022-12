De Sousa trotzt 0:3-Satzrückstand und trifft nun auf Price

Es deutete lange Zeit auf ein rasantes 4:0 für Ryan Searle hin, ehe José de Sousa seine Doppel-Probleme etwas in den Griff bekam und zurückschlug. Kurz bevor er seinen Matchdart verwertete, suchte der Portugiese das Gespräch mit seinem Gegner.

Im ersten Match des 11. Tages der Darts-WM wurde der Gegner für den Weltranglistenersten, Gerwyn Price, gesucht. Mit Ryan Searle und José de Sousa trafen zwei Spieler aufeinander, die in der Order of Merit hintereinander platziert sind (Searle: 16; de Sousa: 17). Obwohl der Portugiese, der sich immer mal wieder verrechnet, 71 Punkte überwarf, sicherte er sich sein Anwurfleg - genauso wie Searle im Anschluss.

"The Special One" machte dann im dritten Leg des Satzes aber einen Fehler, den "Heavy Metal" zum Break nutzte: De Sousa versuchte 80 Punkte mit Tops-Tops auszuchecken, traf aber nur einmal die Doppel-20. Der Engländer, der zuvor schon zwei Break-Darts vergeben hatte, stand bereit und traf die Doppel-19. Dass es anschließend nicht zum Re-Break kam, lag an de Sousas großen Problemen beim Checkout. Alleine in diesem Leg vergab er sieben Darts zum 2:2-Ausgleich nach Legs. Searle zeigte sich kaltschnäuziger und gewann das erste Set trotz weniger Checkout-Möglichkeiten (6 zu 10).

Searle nutzt de Sousas Fehler

Die Probleme auf die Doppel bekam der Portugiesen auch im zweiten Satz zunächst nicht in den Griff. Nachdem "Heavy Metal" sein Anwurfleg gewonnen hatte, breakte er im zweiten Leg de Sousa, weil dieser vier Checkout-Chancen liegen ließ. Allerdings gab sich "The Special One" nicht auf und gewann die beiden folgenden Legs mit jeweils 13 Darts. Zu einem Satzausgleich kam es allerdings nicht, weil er Searle das Leg, welches er anwarf, durchbrachte.

Das dritte Set war dann geprägt von Breaks. Zweimal nahm Searle de Sousa seinen Anwurf ab und einmal andersherum. Im vierten Leg zeigte der Portugiese dann erneut im entscheidenden Moment Nerven und verpasste zweimal die Doppel-14 zum Satzgewinn. Searle sagte wieder Danke und ging mit 3:0 in Führung.

"Heavy Metal" checkt das "Shanghai Finish"

Trotz eines eher durchschnittlichen Spiels von Searle deutete vieles auf ein rasantes 4:0 hin. Doch dann ließ de Sousa aufhorchen, kam zum Break und brachte sein Anwurfleg durch. Es wurde aber nochmal spannend, weil der Engländer sich noch in ein Entscheidungsleg rettete. Dort behielt aber mal der Portugiese die Oberhand und checkte gleich mit seinem ersten Dart die Doppel-16 zum Break.

Im dritten Leg des fünften Satzes warf "Heavy Metal" nach einem "Shanghai Finish" mit einer 2:1-Leg-Führung im Rücken zum Satz an. Dort verspielte er erst mit einer 23 eine gute Ausgangsposition für das Finish und verpasste im Anschluss Tops zum Match. De Sousa breakte ihn und brachte dann auch sein Anwurfleg zum 2:3 nach Sätzen durch.

Große Doppel-Probleme im vierten Leg des Entscheidungssets

Der Portugiese steigerte sich nun und war auch auf den Doppel-Feldern effizienter - das bekam Searle deutlich zu spüren. Denn de Sousa gewann relativ locker den sechsten Satz (ließ bei seinen Leggewinnen keine Checkout-Möglicheiten von Searle zu) mit 3:1 und führte damit tatsächlich noch einen Entscheidungssatz herbei.

In diesem brachten beide ihre Anwurflegs durch, bis zum vierten Leg, welches Searle anwarf. Im Finish-Bereich waren die zwei Akteure augenscheinlich nervös: Erst verpasste de Sousa einen Matchdart, dann Searle derer drei, im Anschluss ließ der Portugiese wieder die Entscheidung liegen, sodass "Heavy Metal" tatsächlich nochmal zurück an Oche kam. Dreimal warf er aber am Madhouse vorbei - de Sousa quittierte diese Situation mit einem Lächeln und suchte das Gespräch mit seinem Gegner. Ein paar Momente später vollendete "The Special One" sein Comeback mit der Doppel-2 und fordert nun den 1. der Order of Merit, Gerwyn Price.