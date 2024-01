De Sousa schließt sich den Stuttgarter Kickers an

Dennis de Sousa wird künftig das Dress der Stuttgarter Kickers tragen. Der 27-jährige wechselt vom Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball zu den Kickers, das gab der Tabellenführer der Regionalliga Südwest am Dienstagvormittag bekannt. In seiner bisherigen Laufbahn brachte er es auf rund 50 Regionalligaspiele, einige Verbandspokaleinsätze und zuletzt Spielminuten in der 3. Liga. Wir hoffen, dass er seine Fähigkeiten und das Potenzial bestmöglich auf den Platz bringen kann und uns mehr Möglichkeiten mit seinem Tempo auf der offensiven Außenbahn gibt“, so Sportdirektor Marc Stein.