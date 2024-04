De Rossi vor Rom-Derby: "Die Jungs haben den Wunsch nach Rache"

Es ist das Spiel des Fünften gegen den Siebten - und doch ist es so viel mehr: Am Samstag steht mal wieder das Römer Derby an. Zuvor plauderte AS-Coach Daniele de Rossi aus dem Nähkästchen.

Will die Derby-Negativserie der Roma beenden: Daniele de Rossi. IMAGO/ABACAPRESS