De Rossi gegen Xabi Alonso: Draufgänger fordert Meister der Spielkontrolle

AS Rom gegen Bayer 04 - im Halbfinale der Europa League treffen am Donnerstag mit Daniele de Rossi und Xabi Alonso zwei Weltmeister erstmals als Trainer aufeinander. Auch im neuen Job ist ein packendes Duell zu erwarten.

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Sie sind zwei Heroen des Fußballs: Xabi Alonso, Welt- und Europameister, ein Champion mit dem FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München auf Leverkusener Seite. Auf der anderen Daniele de Rossi, ebenfalls Weltmeister und als Spieler eine Ikone der AS Rom, für die er 17 Jahre als Profi spielte.

Zwei Sechser, die mit strategischem Geschick ihre Mannschaften prägten und dies nun auch als Trainer mit Erfolg versuchen. Und so klingt hoher Respekt mit, wenn Xabi Alonso über seinen früheren Widersacher auf dem Feld spricht.

"Er war ein großer Spieler, jetzt hat er einen großen Einfluss auf die Roma. Unsere Wege sind ein bisschen ähnlich", sagt der zwei Jahre ältere Spanier, der wie der 40-jährige de Rossi nach langer Spielerkarriere nun als Trainer seine erste Station bei einem Erstligisten absolviert. Und was sein italienischer Kollege dort fabriziert, entlockt Xabi Alonso vor dem Halbfinal-Duell in der Europa League am Donnerstagsabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Lob: "Die Roma spielt sehr gut. Es ist die klare Idee von De Rossi. Es ist schön, ihn wiederzusehen."

"Special clashes" auf dem Rasen

Auch wenn die Begegnungen mit dem Spieler De Rossi auf dem Platz aufgrund dessen sehr robuster Spielweise nicht immer angenehm waren. "Natürlich gab es spezielle Aufeinandertreffen", erklärt Xabi Alonso auf Englisch, "special clashes", die in diesem Fall getrost auch als Zusammenstöße übersetzt werden können angesichts der früheren Spielweise de Rossis.

Intensive Duelle auf dem Rasen - nun stehen sie sich an der Seitenlinie gegenüber: Daniele de Rossi (M.) und Xabi Alonso, hier für die AS Rom und Bayern München in der Champions League 2014/15 im Duell um den Ball. imago/HochZwei/Syndication

"Er war ein sehr intensiver Spieler. Ich mochte diese Seite des Spiels ebenso, also hatte ich keine Angst davor", beschreibt der Baske, der aber immer in erster Linie für hohes taktisches Geschick und Spielkontrolle stand und steht, die Duelle mit dem Römer. "Und ja, ich identifiziere mich damit, was er als Spieler gemacht hat, und jetzt als Trainer hat er bei der Roma seine Rolle gefunden in diesem Klub, in dem er ein großer Spieler war. In der Nationalmannschaft haben wir auch intensive Duelle gehabt. Er war ein großer Champion als Spieler."

De Rossi stand immer für maximale Leidenschaft, höchsten Einsatz und ein selbstbewusstes Auftreten. Als Spieler war er ein Grenzgänger, wie die WM 2006 zeigte. Damals sah der Mittelfeldspieler im zweiten Gruppenspiel gegen die USA (1:1) nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, um zur Halbzeit des Finales gegen Frankreich in das Turnier zurückzukehren - und beim 5:3-Sieg im Elfmeterschießen nach Trezeguets Fehlschuss, dem einzigen an jenem Abend, zum 3:1 zu verwandeln.

Ein packendes Duell auch an der Seitenlinie

Diese unerschrockene, draufgängerische Haltung habe de Rossi jetzt als Trainer auch auf seine Mannschaft, die AS Rom, übertragen. "Sie spielen mutig, wenn sie den Ball haben, und sehr aggressiv, wenn sie ihn nicht haben", erklärt Xabi Alonso anerkennend, "ich freue mich, dass wir als Trainer meiner Generation jetzt den nächsten Schritt machen."

Leverkusens Angreifer Patrik Schick, von 2017 bis 2019 Mitspieler de Rossis bei der Roma, hält sich beim Vergleich der beiden Jung-Trainer zurück, preist aber deren Leistung als Profis. "Beide waren Top-Spieler, aber ich kenne Daniele nicht als Trainer und ich habe nicht gegen Xabi gespielt. Sie waren die besten auf der Welt auf ihren Positionen", sagt der 28-Jährige anerkennend.

Allerdings traut Schick seinem ehemaligen Mitspieler bei der Roma auch in der dessen zweiter Karriere Großes zu: "So wie er als Spieler war, hat er alle Aspekte, um ein Top-Trainer zu werden." Draufgänger de Rossi gegen den Meister der Spielkontrolle Xabi Alonso - das Olimpico erwartet heute auch an der Seitenlinie ein packendes Duell.