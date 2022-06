De Pauw folgt auf Feifel bei Bayer

Bayer Leverkusen wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der Frauen-Bundesliga gehen: Robert de Pauw folgt auf Achim Feifel, der das Amt des Sportlichen Leiters übernimmt.

Wie der Werksklub am Montag mitteilte, hat der Niederländer einen Vertrag über zwei Jahre bis Juni 2024 unterschrieben. De Pauw war die vergangenen Saison für den FC Twente Enschede tätig - und dies überaus erfolgreich. Denn de Pauw führte Twente in der Pure Energie Eredivisie Vrouwen souverän zur Meisterschaft in den Niederlanden, von den 34 Ligaspielen gingen lediglich zwei verloren. "Wir sind überzeugt, mit ihm die positive Entwicklung aus den vergangenen Spielzeiten weiter fortzuführen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zeit", wird Managerin Linda Schöttler auf der Bayer-Website zitiert.

"Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und die Chance, bei einem Top-Klub mit einer jungen, ambitionierten Mannschaft zu arbeiten. Das ist eine Herausforderung, die ich sehr motiviert angehe", sagte de Pauw, der neben Niederländisch zudem noch Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch spricht.

De Pauw folgt bei Bayer auf Achim Feifel. Der 57-Jährige war seit 2019 Cheftrainer der Bayer-Frauen und wird künftig das Amt des Sportlichen Leiters übernehmen. "Mit diesem Schritt stellen wir uns im Frauenfußball zukunftsorientierter sowie strukturell noch professioneller auf", erklärte Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen. "Wir besetzen mit der neuen Funktion eines Sportlichen Leiters die Schnittstelle zwischen den Jugend-Teams und dem Bundesliga-Kader, wollen verstärkt junge Talente aus den eigenen Reihen fördern und perspektivische Kaderplanung betreiben. Achim Feifel mit seiner jahrelangen Erfahrung im Nachwuchs- und Frauenfußball erfüllt dafür alle Voraussetzungen."