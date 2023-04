De Ligts größtes Verdienst: Er bewahrte Bayern vor einer Torwartdiskussion

Peu a peu hat sich Matthijs de Ligt beim FC Bayern zu dem Spieler entwickelt, den sich die Bosse erhofft hatten. Der 23-Jährige ist wertvoll als Verteidiger, klar, zuletzt zudem als Torschütze. Und darüber hinaus hat er die Münchner vor einer Debatte bewahrt, die niemand haben möchte.

Mit einem traumhaften Fernschuss, schöner kann dieser nicht sein, schoss er den FC Bayern zum 1:0-Sieg beim SC Freiburg. Es war sein dritter Treffer für den deutschen Rekordmeister (zwei Assists). Nicht nur deshalb ist Matthijs de Ligt inzwischen sehr wertvoll für die Münchner.

Der Niederländer spielte sich in diesem Jahr 2023 in der Mannschaft fest, überzeugt seit Januar mit konstant guten Leistungen (kicker-Notenschnitt 2,85). Er schlüpft mehr und mehr in die Rolle, in der ihn die FCB-Verantwortlichen sehen wollen: als Leader.

Damit ist er der einzige Münchner Transfer dieser Saison, wenngleich mit 67 Millionen Euro Ablösesumme auch der teuerste, der bislang die Erwartung komplett erfüllt. Weder Sadio Mané noch Ryan Gravenberch, Mathys Tel (als Talent noch am ehesten), Noussair Mazraoui (zwischenzeitlich arg geschwächt durch eine Herzbeutelentzündung), Joao Cancelo, Daley Blind oder Yann Sommer können dies von sich behaupten.

Zweimal rettete de Ligt Sommer kurz vor der Linie

Apropos Sommer, der in Freiburg gegen Roland Sallai (70., von Cancelo abgefälscht) erstmals einen nicht zwingend haltbaren Ball parierte: De Ligts vermeintlich größtes Verdienst für den FC Bayern besteht auch darin, dass er den Klub vor einer ganz heißen Debatte bewahrt hat, die niemand an der Säbener Straße haben möchte: einer Torwartdiskussion.

Beim knappen 2:1 in Stuttgart, als de Ligt ebenso per Fernschuss zum 1:0 den Weg zum Sieg ebnete, rettete er zwei Minuten vor seinem Führungstreffer noch auf der Linie - nach einem Fehler Sommers. Sonst wären die Bayern in Rückstand geraten. Vier Tage später, beim 2:0 gegen Paris St. Germain, erneut. Patzer von Sommer, de Ligt klärte in letzter Sekunde, Zentimeter vor dem Tor, behütete einmal mehr sein Team vor dem 0:1. Wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre.

So will de Ligt Haaland stoppen

Unabhängig davon: Genau einen solchen Spieler haben sich die Bayern gewünscht. Nun scheinen sie ihn zu bekommen. In der wichtigsten Saisonphase. Auch das ist eine Qualität, wenn das Topniveau zur entscheidenden Zeit abgerufen werden kann. Dies wird auch jetzt, beim Viertelfinalhinspiel in Manchester gegen City, wieder von Nöten sein.

Es kommt eine besondere Aufgabe auf ihn zu. Im Verbund mit seinen Kollegen muss er Erling Haaland stoppen. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt und in einer sehr gut Form", sagt de Ligt: "Wir müssen die Defensive gut organisieren." Schließlich lebe Haaland auch von den Zuspielen seiner Kollegen.

Für diese Organisation übernahm zuletzt der Holländer immer mehr die Verantwortung - wie einst der zu Real Madrid abgewanderte David Alaba. Genau so hatten es sich die Bayern-Bosse erhofft.

In der aktuellen Dienstagsausgabe des kicker (und hier im eMagazine) lesen Sie, worauf sich Matthijs de Ligt erst einstellen musste, wie er sich entwickelt hat und was ihn jetzt stark macht. Darüber hinaus lesen Sie, was die Rückkehr zu Manchester City für Leroy Sané bedeutet und welche Rolle Pep Guardiola für den Nationalspieler noch immer hat.