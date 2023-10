De Ligt und Gnabry im Bayern-Training - Kimmich fehlt

Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf die nächste intensive Phase aufgenommen. Mit zwei Rückkehren.

So schnell dreht sich der Wind wieder, ganz besonders gerne in Süddeutschland. Am Montag hatte Alphonso Davies schon nach wenigen Schritten wieder umdrehen müssen, weil das mit dem Trainings-Tanktop doch nicht die beste Idee gewesen war. Von den 27 Grad, die am Freitag in München geherrscht hatten, waren zu Wochenbeginn noch zwei übrig geblieben.

Dementsprechend gestaltete sich die Trainingskleidung auch am Dienstagmorgen, als Thomas Tuchel seine Mannschaft um 10.30 Uhr auf dem Trainingsplatz versammelte - Handschuhe statt ärmelloser Kleidung.

Für den Trainer überwogen die positiven Nachrichten: Tuchel durfte rechtzeitig vor der nächsten intensiven Saisonphase Matthijs de Ligt (nach Schlag aufs Knie) und Serge Gnabry (Unterarmbruch) im Teamtraining begrüßen, auch Eric Maxim Choupo-Moting, der die Länderspiele mit Kamerun kurzfristig abgesagt hatte, mischte mit.

Joshua Kimmich dagegen blieb noch zuhause. Der deutsche Nationalspieler war am Wochenende krankheitsbedingt aus den USA abgereist. Wann er bei den Bayern wieder trainieren kann, ist noch unklar.

De Ligt ersetzt Upamecano

Zumindest de Ligts Rückkehr sorgt für etwas Entspannung. Bleibt der Niederländer schmerzfrei, dürfte er aufgrund des Ausfalls von Dayot Upamecano (Muskelfaserriss) neben Min-Jae Kim in die Innenverteidigung rücken.