De Ligt reist am Dienstag an - Goretzka fliegt nicht in die USA

Der FC Bayern fliegt am Montagnachmittag nach Washington ins US-Trainingslager. Nicht dabei: Leon Goretzka.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler laboriert an Knieproblemen und konnte auch die letzte Trainingseinheit am Montagvormittag vor der Abreise an die Ostküste der USA nicht mitmachen.

Stand jetzt wird der Nationalspieler auch nicht nachreisen, womit er bei einem wesentlichen Part der Münchner Vorbereitung fehlen wird.

Ab Dienstagabend bei seiner neuen Mannschaft wird dagegen Matthijs de Ligt sein. Der 22-jährige Abwehrspieler, den die Münchner zum neuen Defensivboss aufbauen wollen, musste noch die letzten Details vor seiner Unterschrift unter einen Vertrag bis 2027 klären.

Der Niederländer wird am Dienstagabend im Teamhotel des deutschen Reordmeisters in Washington D.C. erwartet.