De Ligt muss mit Kapselverletzung Zwangspause einlegen

Der FC Bayern und seine Abwehr bleibt weiterhin das große Thema. Nach einer MRT-Untersuchung im Trainingslager ist klar, dass Matthijs de Ligt vorerst pausieren muss.

Muss im Training aussetzen: Matthijs de Ligt. FC Bayern via Getty Images

Der FC Bayern München gab am Dienstagabend bekannt, dass sich Matthijs de Ligt im Trainingslager im portugiesischen Faro eine Kapselverletzung am linken Knie zugezogen hat. Das habe eine MRT-Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Bayern vor Ort ergeben. Wie lange die Pause voraussichtlich ausfallen wird, gab der Verein nicht bekannt. Es hieß lediglich, dass der Innenverteidiger eine Trainingspause einlegen müsse, aber wohl nicht schwerwiegend verletzt sei. Für den Niederländer ist es nicht die erste Pause, denn er verpasste bereits ein paar Spiele aufgrund eines Innenbandanrisses im Knie.

Damit setzt sich die Misere in der Defensive des Rekordmeisters auch im neuen Jahr fort. Denn auch Dayot Upamecano musste leicht angeschlagen aussetzen, wird aber immerhin am Mittwoch wieder auf dem Platz erwartet. Anders sieht die Lage bei Neuzugang Eric Dier aus, der am trainingsfreien Dienstagnachmittag das Trainingslager verließ, um bei der Geburt seines ersten Kindes anwesend zu sein.

Der Südkoreaner Min-Jae Kim fehlt aktuell, weil er beim Asien-Cup im Einsatz ist und Noussair Mazraoui weilt mit Marokko beim Afrika-Cup. Für Trainer Thomas Tuchel sicherlich alles andere als optimal, aber da er schon in der Hinrunde des Öfteren im Abwehrverbund experimentieren musste auch nicht besonders außergewöhnlich. Bis Sonntag muss Tuchel für die Partie gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) eine funktionierende Abwehrreihe gefunden haben.

Vielleicht gibt es aber bald mit Nordi Mukiele einen weiteren Neuzugang für die Abwehr zu vermelden. Die Bayern würden den früheren Leipziger gerne von Paris Saint Germain ausleihen.