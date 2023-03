De Ligt freut sich über seine Wichtigkeit und lobt Stanisic

Seine Entwicklung beim FC Bayern schreitet voran. Im Jahr 2023 gefällt der Matthijs de Ligt, der Matchwinner beim 2:1 in Stuttgart, immer besser.

Es waren wohl die beiden entscheidenden Szenen beim 2:1-Sieg der Bayern in Stuttgart. In der 37. Minute klärt Matthijs de Ligt nach einem Fehler von Yann Sommer in letzter Sekunde, etwa 10 Zentimeter vor der Linie, und nur 180 Sekunden später trifft der Niederländer zum 1:0. So knapp lagen am Samstag Führung und Rückstand auseinander. Den 23-jährigen Verteidiger freut es, auf diese Art und Weise zum Spieler des Spiels geworden zu sein. "Normalerweise", sagt de Ligt grinsend zu seinem Tor, erziele er diese "mit dem Kopf, diesmal war es etwas Neues. Ich bin sehr froh, dass ich heute wichtig für die Mannschaft war."

Auf beiden Seiten des Feldes, wenngleich er beim Gegentor in der 87. Minute nicht gänzlich unbeteiligt war. "Sehr froh, dass wir gewonnen haben", so de Ligt: "Das Gegentor war schwierig. Ich hatte einen anderen Spieler in meinem Blick. Dann war ich einen Millimeter zu spät." Sei's drum. Am Ende hat Bayern seine Pflicht erfüllt und die drei Punkte mit nach München genommen.

Generell findet sich der Abwehrspieler seit Liga-Re-Start im Jahr 2023 immer besser zurecht bei den Münchnern. Er übernimmt mehr Verantwortung und steht, auch wegen des Ausfalls von Lucas Hernandez (Kreuzbandriss), fast immer in der Startelf. Das fördert seine Entwicklung.

Und so wird er auch am Mittwoch gegen Paris St. Germain, im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League, wieder in der Startelf stehen. Neben Dayot Upamecano und voraussichtlich Josip Stanisic. Einer Dreierkette im Aufbau, die gegen den Ball mit Alphonso Davies zur Vierkette wird. "Wir müssen ein gutes Gleichgewicht zwischen offensiver Power und defensiver Ordnung finden", sagt Trainer Julian Nagelsmann, der sich jedoch "noch nicht final entschieden" hat, aber auch erklärt: "Stanisic ist eine Option."

De Ligt könnte sich mit dieser Variante sehr gut anfreunden, sagt er doch über seinen Kollegen: "Er hat es gut gemacht, ist ein stabiler Spieler, intelligent und wichtig für uns." Grundsätzlich aber müsse die gesamte Mannschaft "ein Topspiel abliefern - offensiv und defensiv mit unserer Restverteidigung", denn es "wird sehr schwierig gegen Messi und Mbappé", glaubt der Holländer: "Da musst du extra konzentriert sein."